Günler sonra Bahçeli'den Süper Kupa krizine yorum: Alayının...

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali yaşanan krizin artından ertelenmişti. Yorumu merak edilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günler sonra ortaya çıktı.





Sosyal medya hesabından yeni yıl paylaşımı yapan Bahçeli, kriz için ise şu ifadeleri kullandı:









“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeri, onur simgesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet banisidir. Onun muazzam bir mücadeleyle inşa ve ihya ettiği kalıcı eserleri ve emanetleri daha güçlü bir şekilde yaşatılacak, istismarcılara elbette fırsat tanınmayacaktır. Aziz Atatürk Türk milletine ve Türk tarihine mal olmuş yüksek bir şahsiyettir. Onun adı ve anıları üzerinden kamplaşma üretmeye gayret edenler 2024 yılında da hayal kırıklığına uğrayacaktır.





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Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa, bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa, bilinmesini özellikle isterim ki, alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz."





