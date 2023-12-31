Samanyolu Haber /Dünya / İran'a 'hava' şoku: 27 binden fazla insan öldü /31 Aralık 2023 15:07

İran'a 'hava' şoku: 27 binden fazla insan öldü

İran'da hava kirliliği bir yılda 27 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Tahran Çevre ve Şehircilik Hizmetleri Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi, bu artışın sürmesi halinde ülkenin 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'ndan fazla kayıp vereceğini kaydetti.

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Tahran Çevre ve Şehircilik Hizmetleri Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi, ülkedeki hava kirliliğinin bir yılda 27 binden fazla kişinin ölümüne yol açtığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Pirhadi, İran'da hava kirliliğinin neden olduğu sorunlara ilişkin bilgi verdi.

"ARTIŞ DEVAM EDERSE 8 YIL SÜREN SAVAŞTAN FAZLA KAYIP VERECEĞİZ"
Ülkede hava kirliliğini sıklıkla gündeme getirmesi nedeniyle eleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Pirhadi, "Hava kirliliğinden bir yılda, ülke genelinde 27 binden fazla, Tahran'da ise 6 bin 398 kişi hayatını kaybetti. Eğer bu artış devam ederse 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'ndan fazla kayıp vereceğiz" dedi.

İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni, 8 Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, hava kirliliğinin bir yılda, ülke genelinde 20 bin 800 kişinin, başkent Tahran'da ise 6 bin 400 kişinin ölümüne neden olduğunu söylemişti.

Tahran'daki hava kirliliğine, şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmaması, nüfus yoğunluğu, eski model araçlar ile yaygın kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazlarının neden olduğu belirtiliyor.
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