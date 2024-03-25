Almanya ve Fransa IŞİD-H'ye karşı kırmızı alarmda!

2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Paris'te ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa'da, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki saldırı sonrasında terör alarmı seviyesi en yüksek düzey olan üçe yükseltildi.







DW Türkçe'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız Guyanası'na ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, IŞİD'in Moskova yakınlarındaki saldırıyı üstlendiğini hatırlatarak, "Bizim, istihbarat servislerimizin ve önemli müttefiklerimizin sahip olduğu bilgiler, bu saldırının IŞİD'e ait bir birim tarafından hazırlandığına ve gerçekleştirildiğine işaret ediyor" şeklinde konuştu. Saldırıyı düzenleyen bu grubun geçen aylarda Fransa'da da çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğunu ifade eden Macron, önlem olarak alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını vurguladı.





Fransa'da alarm seviyesinin yükseltilmesi kararı, Macron'un da katılımıyla Güvenlik Kabinesi'nin dün Elysee Sarayı'nda yaptığı toplantıda alındı.





Fransız güvenlik birimleri de bugün kriz toplantısı için başkent Paris'te bir araya geldi. Toplantıda kültürel etkinlikler veya dini ayin gibi çok sayıda insanın bir araya geldiği ortamlarda çantaların daha sıkı aranması gibi ek önlemlerin ele alındığı belirtildi.





İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise bugün yaptığı açıklamada Fransız polisi ve jandarmasının Olimpiyat Oyunları sırasında güvenliği sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. "Fransa, evrensel değerleri temsil ettiği ve laikliği benimsediği için özellikle tehdit altında" diyen Darmanin, güvenlik güçlerinin büyük etkinlikler için hazır olduğunu, daha önce de saldırı girişimlerinin engellendiğini ifade etti.





Fransa'da son olarak Arras kentinde bir öğretmenin bir radikal İslamcı tarafından Ekim 2023'te öldürülmesi sonrasında alarm seviyesi en yüksek düzeye çıkarılmış ve bu durum Ocak 2024'e kadar devam etmişti. "Saldırı uyarısı" anlamına gelen en yüksek alarm düzeyinde, okul ve dini merkezlerde ek güvenlik güçleri devriye geziyor, güvenlik güçlerine caddeleri geçişe kapatmak gibi daha geniş yetkiler tanınıyor.





Almanya'da güvenlik kurumları "dikkatli" ve hazırlıklı



Moskova yakınlarındaki saldırıyı üstlenen IŞİD'in Horasan kolu (IŞİD-H) Almanya'da da "en büyük İslamcı tehdit" olarak değerlendiriliyor. Alman hükümeti, güvenlik kurumlarının olası bir İslamcı saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu vurguluyor. Alman hükümetinin bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruları yanıtlayan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'da güvenlik önlemlerinin "zaten yüksek" düzeyde olduğunu aktardı. Almanya'da, Fransa'da olduğu gibi terör alarm seviyeleri olmadığını ifade eden Bakanlık Sözcüsü, ancak güvenlik kurumlarının İslamcı tehdit düzeyini "önceden de yüksek" olarak değerlendirdiğini, Moskova yakınlarındaki saldırı sonrasında ise durumda şimdiye kadar bir değişiklik olmadığını kaydetti.





İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in IŞİD-H'yı "Almanya'daki en büyük İslamcı tehdit" olarak değerlendirdiğini hatırlatan Sözcü, güvenlik kurumlarının uzun süredir bu konuda "çok dikkatli" ve "iyi hazırlanmış" olduğuna, geçen aylarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonların da bunu gösterdiğine vurgu yaptı.







Federal Kriminal Dairesinin tehdit durumuna göre düzenli olarak güvenliğe ilişkin güncellemeler yaptığını belirten İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, tehdidin artması halinde gereken güvenlik önlemlerinin uygulanmaya başlanacağını ifade etti.





Sözcü, bu yaz Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında güvenlik önlemlerinin artırılacağını da belirtti. Alınacak güvenlik önlemleri arasında turnuva süresince ülkede sınır kontrollerinin artırılması da yer alıyor.



