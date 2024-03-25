BM kararının ardından flaş iddia: Netanyahu ABD ziyaretini iptal edecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullandı.







Netanyahu, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısı yapan kararını veto etmemesi halinde, İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi başkanlığındaki İsrail heyetinin Washington'a ziyaretini iptal edeceğini söyledi.





İsrail basınında karar tasarısının ardından Netanyahu'nun ABD’nin başkenti Washington’a yapılacak ziyareti ettiği bildirildi.





"ÇABALARA ZARAR VERİYOR"

İptal kararını doğrulayan Netanyahu, BMGK’daki tasarı hakkında ABD’yi eleştiren açıklamalarda bulundu ve “Washington’ın karar değişikliği, rehineleri serbest bırakma çabalarına zarar veriyor” dedi.





BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, İsrail heyetinin Washington'u ziyaret etme planlarında herhangi bir değişiklik konusunda bilgilendirilmediklerini açıkladı.





Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Büyük bir kara saldırısının alternatifleri ve seçenekleri hakkında tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorduk çünkü Refah'ta bir kara saldırısının doğru hareket tarzı olduğuna inanmıyoruz" dedi.



