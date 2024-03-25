Samanyolu Haber /Gündem / Arnavut gencin ve ailesinin Müslüman olma hikayesi İftar Zamanı’nda /25 Mart 2024 20:02

Arnavut gencin ve ailesinin Müslüman olma hikayesi İftar Zamanı’nda

MCEU TV’de yayınlanan İftar Zamanı, Arnavutluk’ta yaşanan gerçek bir hikayeyi, bizzat hikayenin kahramanının anlatımıyla ekranlara taşıdı.

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Ramazanların ekran klasiği haline gelen İftar Zamanı’nda bugün sürpriz bir hikaye vardı. Arnavutluk’ta bir ailenin iftar sofrasına konuk olan Ahmet Daşdan, bir gencin Müslüman oluşunu ekranlara getirdi. Hikayeyi ve daha fazlasını MCEU TV’nin Youtube hesabından izleyebilirsiniz. 
 


Diğer yandan programa konuk olan ilahiyatçı yazar Numan Yılmaz Yiğit ; 

- Mümin ve Müslüman kavramlarını,
- İnanmış insanların toplum hayatında yaşadığı zorlukları,
- Ve özellikle gençlerin bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini anlattı.  

Amerika’da kurdukları YouTube kanalında İngilizce Ramadan For Youth TV programını programı yapan gençlerin hikayesi de yine İftar Zamanı’ndaydı. 

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