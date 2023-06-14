Almanya, yenilenebilir enerjide Çin'i geçti

Almanya'nın atağı





Türkiye'nin durumu

Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını çekme konusunda üç puan artışla 27'nci sıraya yükseldiğini belirten rapor, bunu hükümetin yeni 10 yıllık vadeli yenilenebilir enerji projelerine verdiği tarife garantisine bağladı.

Rapordan bazı önemli noktalar

- Enerji güvenliği ve iklim değişikliği yatırımları için 369 milyar dolar ayıran Enflasyon Azaltma Yasası'nın geçen yıl kabul eden ABD, listenin başındaki yerini korudu. Ancak yenilenebilir enerjinin bölgesel şebekelere bağlanması ve inşasında yaşanan gecikmelerin olumsuz etkisine dikkat çekildi.





- Listenin beşinci sırasındaki yerini koruyan Fransa'nın karadaki rüzgar enerjisi yatırımlarında ilerleme olduğu, ancak yenilenebilir hedeflerinde geride kaldığı belirtildi.





- Bir sıra gerileyerek listenin 10'uncu sırasında yer alan Japonya'da güneş paneli ve karada rüzgar enerjisinin büyüme yolunda olduğu vurgulandı.





- Bir sıra yükselerek Türkiye'nin hemen altına, 28'inci sıraya yerleşen Mısır'ın rüzgar enerjisinde liderliği hedeflediği belirtildi.

İngiliz danışmanlık şirketi Ernst and Young'ın yılda iki kere hazırladığı Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi'nin (RECAI) Haziran 2023 raporuna göre Almanya ilk kez Çin'i yerinden ederek ikinci sıraya yerleşti.Dünyadaki yenilenebilir enerji pazarının ilk 40'ında yer alan ülkeleri değerlendiren listede Amerika Birleşik Devletleri birinci sıradaki yerini korurken, Türkiye üç puan yükselerek 30'uncu sıradan 27'inci sıraya yükseldi.Rapora göre ilk beş sırada ABD, Almanya, Çin, İngiltere ve Fransa bulunuyor.Bu yılki endeksin en büyük gelişmesi Almanya'nın uzun süredir ikinci sıradaki yerini koruyan Çin'i geçmesi oldu.Raporda Almanya'nın enerji pazarı dönüşümü sırasında deniz üzerinde rüzgar enerjisi ihalesi açmasının, rüzgar enerjisi kapasitesini arttırma kararlığını gösterdiği vurgulandı.Almanya'nın bir diğer güçlü noktası da enerjide fosil yakıtlardan kurtularak dönüşüm reformu başlatması. Ukrayna savaşına kadar Avrupa'da Rus doğal gazının en büyük alıcısı Almanya'nın enerji üretimi ağırlıklı olarak kömür ve nükleere dayanıyordu.Doğal gaz kullanımını azaltmak için kömürden vazgeçme planlarını erteleyen Berlin yönetimi, nisan ayında nükleer enerji santrallerini kapattı.Raporda "Bu, hızlandırılmış enerji dönüşümü hedeflerine doğru ilerlemede önemli bir kilometre taşı olmakla birlikte, elektrik arzındaki kesintilerin etkilerini azaltmak için kısa vadede kömür kullanımında bir artış olması muhtemeldir." denildi.Almanya, 2030 yılına kadar enerji üretiminin yüzde 80'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. Ülkede halen yenilenebilir kaynaklar enerji üretiminin yüzde 46'sını karşılıyor. Bu oran 2022'nin başında yüzde 41 olarak gerçekleşmişti.Raporda 2021 ve 2030 yılları arasında kurulacak güneş enerjisi projelerine, Türkiye'de üretilmeleri halinde ek beş yıl daha tarife garantisi verilmesinin enerjiyi karbonsuzlaştırma planlarını destekleyeceğinin altı çizildi.Plan kapasmında 2035 yılına kadar ise 53 gigavatlık güneş enerjisine ihtiyaç bulunuyor ve böylece 2030 yılına kadar enerji üretiminin yüzde 65'inin yenilenebilir kaynaklara dönüştürülmesi hedefleniyor.Listenin dördüncü sırasında yerini koruyan İngiltere, 2025 yılına kadar yeşil hidrojen sertifikasyonu yapmayı planlıyor.Dört sıra düşerek 30'uncu sıraya gerileyen Arjantin'in 2019'dan bu yana ilk yenilenebilir enerji kamu ihalesini şimdi yürütmekte olduğu vurgulandı.