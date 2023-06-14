Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, Rusya'yı dezenformasyon yapmakla suçladı: Hibrit savaşının bir örneği /14 Haziran 2023 07:32

Fransa, Rusya'yı dezenformasyon yapmakla suçladı: Hibrit savaşının bir örneği

Fransa Dışişleri Bakanlığı, dezenformasyon kampanyasını Rusya'nın "hibrit savaşının bir örneği" olarak tanımladı. Fransa, Rusya'yı önde gelen Fransız gazetelerinde Ukrayna'ya yönelik düşmanca ifadeler içeren sahte makaleler yayınlayarak dijital müdahalede bulunmakla suçladı.

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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna olayla ilgili açıklamasında Fransız makamlarının, Rus aktörlerin de yer aldığı bir dijital saldırı tespit ettiklerini ve Fransa aleyhindeki bilgileri manipüle etmeye yönelik kampanyada devlet ya da bağlı kurumların yanlış bilgileri yaymak suretiyle rol aldığını belirtti.

Bakan Colonna "Sosyal ağlardaki kurumsal hesapları da dahil olmak üzere bu kampanyanın güçlendirilmesine Rus büyükelçilikleri ve kültür merkezlerinin aktif katılımı, Rusya'nın demokratik tartışma koşullarını zayıflatmak için uyguladığı hibrit stratejinin yeni bir örneğidir" dedi.

Bakanın açıklamasını basına duyuran dışişleri bakanlığı sözcü Anne-Claire Legendre, kampanyada çeşitli medya sitelerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve diğer hükümet sitelerinin hedef alınarak 'ikizinin' oluşturduğunu bildirdi.

Dezenformasyon kampanyasında hangi gazeteler hedef alındı?

Kampanyada Fransa'nın önde gelen dört gazetesi -Le Parisien, Le Figaro, Le Monde ve 20 minutes- ile başta Almanya'daki FAZ, Der Spiegel, Bild, Die Welt gibi gazeteler dahil olmak üzere birçok büyük medya kuruluşu hedef alındı.

Bilgisayar korsanları, bu gazetelerin resmi siteleriyle her açıdan aynı olan, ancak örneğin .fr yerine .ltd gibi farklı bir alan adına sahip bir sayfada sahte makaleler üretti. Bu sahte makaleler daha sonra sosyal ağlar aracılığıyla yayıldı.

AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı "Ruslar tarafından typosquatting, yani URL kaçırmak için satın alınmış düzinelerce alan adı bulduk... Onlar bir sanayileşme sürecinin başındalar" diye açıkladı.

Kampanya kapsamında, yazılış hatalarını öngörerek alan adlarının tescil edilmesi anlamına gelen typosquatting'e ek olarak, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy karşıtı karikatürler ya da Rusya yanlısı anlatılar üretmek ve bazı sözde "yeniden bilgilendirme" siteleri aracılığıyla dezenformasyon yapmak gibi başka etki operasyonlarının da yürütüldüğü bildirildi.

"Bu, kampanyanın ikinci aşaması"

Olayı değerlendiren güvenlik uzmanı, ortaya çıkarılan dezenformasyon operasyonunun, 2022'de Avrupa Birliği'nin DisInfoLab ve Facebook'un ana şirketi Meta tarafından belgelenen kampanyanın ikinci aşaması olduğu belirtti ve bu kez karşı önlemleri alt etmek için daha sofistike ve daha az görünür yöntemlerin kullanıldığı bilgisini verdi.

Meta, eylül ayında saldırıya hedef olan makalelerin korsan sitelerdeki görünürlüğünü artırmak için Rusya'dan biri pazarlama danışmanlığı, diğer bilgi teknolojileriyle ilgili iki firmaya platform üzerinde "gizli etki" operasyonu düzenlemesi için 105 bin dolar harcadığını duyurmuştu.

Meta'nın bunu belgeleyerek dezenformasyon kampanyasını önleyeceğini umduğuna, ancak bunun gerçekleşmediğine işaret edildi.
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