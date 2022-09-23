Almanya'da 270 kent ve kasabayı kapsayan gösteriler düzenlendi

Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan enerji tedariği sorunu ve küresel ısınma konusunda Almanya'nın çok sayıda noktasında protesto gösterileri düzenlendiği aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Almanya genelinde toplam 270 kent ve kasabada on binlerce genç küresel ısınmaya, silahlanmaya ve artan enerji fiyatlarına karşı alanlara çıktı. Almanya genelinde toplam 270 kent ve kasabada on binlerce genç küresel ısınmaya, silahlanmaya ve artan enerji fiyatlarına karşı alanlara çıktı.

"ENERJİ TEKELLERİNDEN DAHA ÇOK VERGİ ALINSIN"





Gelecek için Cumalar (Friday for Future - FFF) kapsamında daha önce cuma günleri yapılan eylemler, uzun aradan sonra bugün gerçekleşti.Berlin, Hamburg, Köln, Münih, Frankfurt, Stuttgart başta olmak üzere çok kentte saat 12.00'de yapılan eyemlerde küresel ısınmaya, çevre kirliliğine karşı döviz ve pankartlar taşındı. Asıl olarak liseli gençliğin katıldığı eylemlere aileler ve yetişkinler de destek verdi.Başkent Berlin'de hükümet binalarına yakın Invalidenpark'ta yapılan eyleme, çağrı yapan örgütlerin verdiği bilgiye göre 36 bin kişi katıldı. Eylemde bir konuşma yapan FFF sözcülerinden Luisa Neubauer, fosil enerji kullanımına son verilmesini, aşırı kâr yapan enerji tekellerinden daha fazla vergi alınmasını ve bu vergilerle yoksulların desteklenmesini talep etti.FFF, askeri harcamalar için 100 milyar avronun ayrılmasına karşı, yenilenebilir enerji ve ulaşımda dönüşüm için 100 milyar avroluk özel bir fonun karar altına alınmasını ve 9 avroluk biletin kalıcı olmasını talep ediyor.