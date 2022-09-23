Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da 270 kent ve kasabayı kapsayan gösteriler düzenlendi /23 Eylül 2022 21:11

Almanya'da 270 kent ve kasabayı kapsayan gösteriler düzenlendi

küresel ısınmaya, silahlanmaya ve artan enerji fiyatlarına karşı Almanya'nın 270 kent ve kasabasında on binlerce gencin protesto gösterileri düzenlediği ifade edildi.

SHABER3.COM

Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan enerji tedariği sorunu ve küresel ısınma konusunda Almanya'nın çok sayıda noktasında protesto gösterileri düzenlendiği aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Almanya genelinde toplam 270 kent ve kasabada on binlerce genç küresel ısınmaya, silahlanmaya ve artan enerji fiyatlarına karşı alanlara çıktı.

Gelecek için Cumalar (Friday for Future - FFF) kapsamında daha önce cuma günleri yapılan eylemler, uzun aradan sonra bugün gerçekleşti.

Berlin, Hamburg, Köln, Münih, Frankfurt, Stuttgart başta olmak üzere çok kentte saat 12.00'de yapılan eyemlerde küresel ısınmaya, çevre kirliliğine karşı döviz ve pankartlar taşındı. Asıl olarak liseli gençliğin katıldığı eylemlere aileler ve yetişkinler de destek verdi.

"ENERJİ TEKELLERİNDEN DAHA ÇOK VERGİ ALINSIN"

Başkent Berlin'de hükümet binalarına yakın Invalidenpark'ta yapılan eyleme, çağrı yapan örgütlerin verdiği bilgiye göre 36 bin kişi katıldı. Eylemde bir konuşma yapan FFF sözcülerinden Luisa Neubauer, fosil enerji kullanımına son verilmesini, aşırı kâr yapan enerji tekellerinden daha fazla vergi alınmasını ve bu vergilerle yoksulların desteklenmesini talep etti.

FFF, askeri harcamalar için 100 milyar avronun ayrılmasına karşı, yenilenebilir enerji ve ulaşımda dönüşüm için 100 milyar avroluk özel bir fonun karar altına alınmasını ve 9 avroluk biletin kalıcı olmasını talep ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da 270 kent ve kasabayı kapsayan gösteriler düzenlendi Sonraki Haber >>

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:18:15