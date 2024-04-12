Almanya'da 3 çocuk, 'saldırı planı' iddiasıyla gözaltında

Almanya'da IŞİD'i övdüğü ve ibadet eden Hristiyanlar ile polis karakoluna saldırı düzenleme niyetinde olduğu iddia edilen üç çocuk gözaltına alındı.







Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre, savcılık, konuya ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada, gözaltındaki 15 ve 16 yaşlarında iki kız çocuk ile 15 yaşındaki bir erkek çocuğun 'saldırı düzenlemeye hazır olduklarını ilan ettiklerini' ileri sürdü.





BILD: KİLİSE VE POLİS MERKEZLERİNE SALDIRACAKLARDI

Açıklamaya göre, çocukların üçü de Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden geliyordu. Yetkililer, gözaltı kararının Paskalya'nın olduğu pazar günü çıkarıldığı bilgisini verdi. Almanya'nın Bild gazetesi ise şüpheli çocukların IŞİD'i övdüğünü, kiliselerde ibadet eden Hristiyanlarla polis merkezlerindeki polislere bıçak ve molotof kokteyli ile saldırı planı yaptığını ileri sürdü.







Yetkililerin açıklamasına göre, şüpheli çocuklar bir mesajlaşma grubu kurmuştu. 'Belli bir yer ya da zamanda saldırıya ilişkin somut bir plan' olmasa da yetkililerin 'kesinlikle bir tehlike gördüğü' ve arama yaptığı bilgisi verildi.





Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda 144 kişinin öldürüldüğü ve IŞİD'in Horasan kolunun üstlendiği saldırının ardından Avrupa'nın pek çok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da güvenlik endişeleri artmış durumda. Almanya'da yaşanan en ölümcül saldırılardan biri Aralık 2016'da başkent Berlin'deki bir Noel pazarına düzenlenen saldırı olmuştu. IŞİD'in üstlendiği bu saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.