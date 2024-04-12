Dünyanın en büyük 20 ekonomisi açıklandı: Türkiye listeye girebildi mi?

Forbes ekonomi dergisinin Hindistan sürümü Forbes India, ülke ekonomilerinin büyüklüğünü ölçmekte yararlanılan kriterlerden biri olan gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) dayanarak 10 Nisan tarihi itibarıyla dünyanın en büyük 20 ekonomisinin hangileri olduğunu açıkladı.







Listenin en üst sıralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Almanya, Japonya ve Hindistan yer alırken, Türkiye de en büyük 20 ekonomi listesinde kendine yer buldu. Listedeki ülkeler ve 10 Nisan 2024 itibarıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre ABD doları bazında GSYİH ve kişi başına GSYİH verileri şöyle…







1. ABD



GSYİH: 27.974 milyar dolar



Kişi başına GSYİH: 83,06 bin dolar







2. ÇİN



GSYİH: 18.566 milyar dolar



Kişi başına GSYİH: 13,16 bin dolar







3. ALMANYA



GSYİH: 4.730 milyar dolar



Kişi başına GSYİH: 56,04 bin dolar







4. JAPONYA



GSYİH: 4.291 milyar dolar



Kişi başına GSYİH: 34,55 bin dolar







5. HİNDİSTAN



GSYİH: 4.112 milyar dolar



Kişi başına GSYİH: 2,85 bin dolar







6. BİRLEŞİK KRALLIK



GSYİH: 3.592 milyar dolar



Kişi başına GSYİH: 52,43 bin dolar







7. FRANSA



GSYİH: 3.182 milyar dolar



Kişi başına GSYİH: 48,22 bin dolar







8. İTALYA



GSYİH: 3.182 milyar dolar



Kişi başına GSYİH: 38,93 bin dolar







9. BREZİLYA



GSYİH: 2.272 milyar dolar







10. KANADA



GSYİH: 2.242 milyar dolar



Kişi başına GSYİH: 55,53 bin dolar







11. MEKSİKA



GSYİH: 1.992 milyar dolar







12. RUSYA



GSYİH: 1.924 milyar dolar







13. GÜNEY KORE



GSYİH: 1.784 milyar dolar







14. AVUSTRALYA



GSYİH: 1.696 milyar dolar







15. İSPANYA

GSYİH: 1.685 milyar dolar







16. ENDONEZYA

GSYİH: 1.541 milyar dolar







17. TÜRKİYE



GSYİH: 1.340 milyar dolar







18. HOLLANDA

GSYİH: 1.167 milyar dolar







19. SUUDİ ARABİSTAN



GSYİH: 1.112 milyar dolar







20. İSVİÇRE

GSYİH: 977,95 milyar dolar

