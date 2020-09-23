Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da 800 bin öğretmene dizüstü bilgisayar /23 Eylül 2020 09:34

Almanya'da 800 bin öğretmene dizüstü bilgisayar

Almanya'da Başbakanlık binasında pandemi nedeniyle eğitimin aksamaması için düzenlenen ‘Eğitim Zirvesi’nden, eğitim bütçesine 500 milyon euro para aktarılması kararı çıktı. Ayrıca 800 bin öğretmen dizüstü bilgisayardan ve öğrenciler sınırsız internetten faydalanabilecek.

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PANDEMİnedeniyle eğitimin aksamaması için Başbakan Angela Merkel, Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken ve eyalet eğitim bakanlarıyla başbakanlık binasında ‘Eğitim Zirvesi’ düzenledi. Zirvede eğitimin sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Pandeminin ortayı çıktığı mart ayından bu yana eğitim alanında yapılan en kapsamlı toplantıda eğitimde dijitalleşme ve okullardaki hijyen konuları da ele alındı. Merkel toplantıda “Şu olağanüstü günlerde gençlerin salgının kaybedeni olmaması için hepimizin bir şeyler yapması gerekir” dedi.

500 MİLYON EURO BÜTÇE
Zirvede eyalet eğitim bakanları federal bütçeden eğitime pay ayrılmasını talep etti. Merkel, talebi yerinde buldu. Zirvede, federal bütçeden eyalet eğitim bütçesine 500 milyon euro para aktarılması kararı çıktı. Ayrıca 800 bin öğretmene dizüstü bilgisayar verilmesi, okullarda eğitimin dijital ortamda yapılması için alt yapının kurulması ve öğrencilere sınırsız internet kullanımından yararlanması da karara bağlandı. Hamburg Eyalet Eğitim Senatörü Ties Rabe “Çok büyük bütçeye sahip federal hükümet eyaletlere yardım etmeli” sözleriyle eğitim bakanlarının beklentilerini özetledi.
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