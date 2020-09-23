Avrupa’da corona aşısına fiyat sınırlaması

Avrupa Parlamentosu’nda Covid-19 salgını ve aşı geliştirme çalışmaları hakkında konuşma yapan Avrupa İlaç Endüstrileri ve Aşı Dernekleri Birliği Başkanı Sue Middleton, Sanofi ve Corvac firmalarıyla yapılan anlaşma doğrultusunda AB ülkelerinin ilk etapta 200 milyon doz aşı satın alacağını, 15 euroyu geçmeyecek olan bir doz aşı fiyatınınsa oldukça makul olduğunu söyledi.





Middleton'ın açıklamalarının Sanofi ve Corvac laboratuvarlarının yapılan sözleşmeler doğrultusunda parlamentoda savunma yapmasıyla aynı zamana denk gelmesi dikkati çekti.





Euronews'in haberine göre, AB ülkeleri söz konusu iki firmayla Covid-19 aşısı konusunda 6 farklı anlaşmaya imza atmıştı. Ancak bu anlaşmalarda geliştirilmesi beklenen Covid-19 aşılarının ticari değeri ve üretim miktarı hakkında herhangi bir tanımlama yer almıyor.





Sue Middleton ileriki dönemlerde sözleşmelerdeki eksikliklerden dolayı aşı firmalarıyla rekabet açısından sorunlar çıkabileceğini, ancak tüm süreç tamamlanana kadar konuyla ilgili kamuoyuna bilgi vermenin doğru olmadığını ifade etti.





ZENGİN ÜLKELER ŞİMDİDEN SATIN ALDI





AB ülkeleri Avrupa Komisyonu aracılığıyla İsveç-İngiliz ortaklığı olan AstraZeneca ve Fransız-İngiliz ortaklığındaki Sanofi GSK ile Covid-19 aşısı için iki ön satın alma sözleşmesi daha imzalamıştı. Komisyon, laboratuvar başına 300 milyon doz aşı konusunda anlaştığını duyurmuştu.