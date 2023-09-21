Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da açık büyüyecek, 500 bin öğretmene ihtiyaç olacak! /21 Eylül 2023 11:27

Almanya'da açık büyüyecek, 500 bin öğretmene ihtiyaç olacak!

Eğitim sendikası gelecek yıllarda eğitim alanındaki ciddi bir soruna dikkat çekti. Almanya’daki öğrenci sayısının 2035 yılına kadar 1 milyon artacağını belirten sendika şimdiden önlem alınmazsa ciddi bir öğretmen açığı olacağı uyarısında bulundu. Sendika şimdiden bile Almanya genelinde 40 bin öğretmen açığı olduğuna değindi.

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Almanya’da eyalet eğitim bakanlarının bir araya geldiği Eğitim Bakanları Konferansı verilerine göre, şu anda yaklaşık 11 milyon olan öğrenci sayısının 2035 yılında 12 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Eğitim sendikasında okullardan sorumlu olan Anja Bensinger-Stolze, siyasetin acilen çözüm için girişimde bulunması gerektiğini ifade etti. Anja Bensinger-Stolze, geriye dönük olarak 2020’den itibaren öğrenci sayısındaki artışı göz önünde bulundurulduğunda 2020’den 2035’e kadar Almanya’nın yaklaşık 500 bin öğretmene ihtiyacı olacağını ifade etti. Bensinger-Stolze, eğer eğitim sisteminde tam gün eğitimin yaygınlaştırılması ve iyi bir şekilde uygulaması isteniyorsa o zaman 540 bin öğretmene ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

‘BELKİ DE ÖĞRENCİ SAYISI DAHA DA ARTACAK’

Öğretmen açığının şimdiden sorun teşkil ettiği belirtilirken, bazı okullarda her 5 öğretmenden yalnızca 1’inin ders verdiği alanda eğitim aldığı kaydedildi. Yüksek lisans derecesine sahip olan ve daha sonra pedagojik eğitimlerini tamamladıktan sonra yatay geçişle öğretmenliğin çok tercih edildiği belirtilirken, ancak bazı durumlarda eyaletlerde, diplomasi ve pedagojik eğitimi olmayanların bile sınıflara gönderilmek zorunda kaldığı kaydedildi. Aynı şekilde Alman Öğretmenler Birliği’nden Stefan Düll gelişmemin endişe verici olduğunu ifade ederken, ilkokuldaki çocukların bir kısmının artık doğru dürüst okuma yazma öğrenemediğini ve bunun da öğretmenlerin niteliğiyle de ilgili olduğunu belirtti. Öğrenci sayısındaki artışla ilgili güncel konuşulan rakamları değerlendiren Stefan Düll, Almanya’nın bir göç ülkesi olduğuna dikkat çekti ve “Belki de öğrenci sayısı daha da artacak” dedi.
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