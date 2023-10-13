Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da AfD'nin yükselişi sürüyor /13 Ekim 2023 11:28

Almanya'da AfD'nin yükselişi sürüyor

Almanya’da yapılan son kamuoyu yoklamasında aşırı sağcı parti AfD, Almanya genelinde oylarını artırarak yüzde 23’e yükseldi. Hessen ve Bavyera eyalet seçimlerinden sonra yapılan ilk ankette koalisyondaki 3 iktidar partisinin toplamda oyu ise yüzde 33’e geriledi.

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Aşırı  sağcı popülist parti AfD’nin yükselişi hız kesmiyor. Hessen eyaletinde yapılan seçimlerde yaklaşık yüzde 18 oy olarak ikinci parti konumuna yükselen AfD, ARD adına yapılan son kamuoyu yoklamasında Almanya genelinde ikinci parti oldu. CDU/CSU yüzde 29 oyla ilk sırada yer aldı. Yüzde 23’le ikinci sırada yer alan AfD’nin ardından yüzde 15 oyla SPD yer aldı. Koalisyon ortakları Yeşiller yüzde 13, FDP ise yüzde 5 barajının sınırında oy aldı. Hür Seçmenler ile Sol Parti ise yüzde 4 oyda kaldı.

GÖÇ VE MÜLTECİ KONUSU ACİL ELE ALINMALI
Ankete göre, göç ve mülteciler konusu şu anda Alman vatandaşlarını en çok endişelendiren konu. Katılımcıların yüzde 44’ü bu konuyu politikacıların acil olarak ele alması gereken en önemli siyasi sorun olarak nitelendirdi. Silahlı çatışmalar, barış, dış politika yüzde 18 ile ikinci sırada yer alıyor. Emeklilik ve yaşlılık yardımı konusunda endişelenenlerin oranı yüzde 13, ekonomi yüzde 11 ve enflasyon ve vergilerden endişe duyanların oranı da yüzde 10 olarak tespit edildi.
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