Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı HSK’ye gönderdiği yazıda adliyedeki rüşvet çarkını anlattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'ndaki rüşvet çarkını, uşuturucu kaçakçılarının, bahiscilerin para karşı tahliye edildiğini, iş takibi ve aracılık, usülsuzluk iddialarını Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na talimat vererek incelettiği ve bunlarla ilgili sonuçları Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne yazı ile gönderdiği ortaya çıktı.





BirGün’den Timur Soykan köşe yazısında aktardığı Başsavcı’nın yazısında, 7 yıl İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı yapan ve 1 Eylül’de İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’na atanan Bekir Altun hakkındaki şok iddialar da yer aldı.





Başsavcı İsmail Uçar, HSK’ye gönderdiği yazıda kimi yargı mensuplarının devletten alacağı varmış gibi her türlü kirli işi yapmayı kendinde hak görmeye başladığını belirterek. “Öncelikle Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulu himayesinde kendi aramızdaki kanserli hücreleri temizlememiz, tabiri caiz ise cerrahi müdahale yapmamız, gerekirse yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmek için kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir” dedi.







Yazı’da İsmail Uçar’ın İstanbul Anadolu Adliyesi özelinde iş takibi ve aracılık yapan, rüşvete tevessül eden yargı mensuplarıyla ilgili HSK bilgilendirilerek önlem alınmaya çalışıldığını anlattığı belirtilerek HSK’ya hakkında haber çıkan kişilerin, rüşvet vererek bu haberleri kaldırttığını, tahliyelerin usulsüz olduğunu, hakimlerin kandilerine dosya ayarladığını vurguladığı belirtildi.









PARA KARŞILIĞI TAHLİYE İDDİALARI

Soykan'ın yazısından iddialarla ilgili bir bölüm şöyle:





"İstanbul Tuzla’da 26 Haziran 2023 günü operasyon yapılan otomobilde 125 kilo metamfetamin ve kokain ele geçirildi. Araçtaki Hüseyin Karol ve Atila Yıldırım tutuklandı. Atila Yıldırım’ın avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimi, dosyayı savcılıktan incelemek için istedi. Hâkim, 125 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği araçta yakalanan Atila Yıldırım’ı sadece 2 ay sonra tahliye etti. Savcılık itiraz etti. Ancak 4. Sulh Ceza Hâkimi bu itirazı da reddetti. Savcılığın tekrar itiraz etmesi üzerine dosya İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Ceza Hâkimliği’ne gönderildi. Ancak bu mahkemede savcılığın tahliye kararına itirazını reddetti. Atila Yıldırım serbest kaldı.





27 Şubat 2023 günü saat 16.20’de İstanbul Sancaktepe’de Nizamettin Demir’in kullandığı otomobilin önünü başka bir araç kesti. Polis yelekli, kar maskeli kişiler, Nizamettin Demir’e silah doğrulttu ve araçtaki 1,5 milyon euro’yu gasp ettiler. Soygunu yapan 4 kişi Datça’dan Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. Soygunu organize eden Umut Üçgül’dü, para dolu çantayla kaçarken görüntüleri bile vardı. Diğer sanıklar da Umut Üçgül ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Tüm bunlara karşın avukatının başvurusu üzerine soygundan sadece 6 ay sonra Umut Üçgül, Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimi tarafından tahliye edildi. Bu karara savcılığın yaptığı itirazlar Anadolu 8. Sulh Ceza ve 9. Sulh Ceza hâkimlerince reddedildi. 1,5 milyon euroluk soygun yapan ve yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan sanık özgür kaldı.





İstanbul merkezli yasadışı bahis operasyonunda 13 Haziran 2023’te 22 şüpheli tutuklandı. Örgüt lideri Sebahattin Şahin ve örgüt yöneticisi Ertuğrul Mertoğlu tutuklanmalarından sadece 2 ay sonra Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tahliye oldu. Diğer tahliyelerdeki gibi avukatlar, 4. Sulh Ceza Hâkimi’nin nöbetçi olduğu gün tutukluluğa itiraz etmişti. Savcılık sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi ama 4. Sulh Ceza Hâkimi bunu kabul etmedi. Dosyanın gittiği Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi de savcılığın talebini kesin olarak reddetti."





HAKİMLER HAKKINDA ARAŞTIRMA İSTEDİ Yazıda İsmail Uçar’ın aynı avukatların, sürekli aynı hâkimin nöbetlerini takip ederek tahliye talebinde bulunduklarını da ifade ettiğini belirtilerek şunlar aktarıldı; “Bu işte menfaat temin eden hâkimlerin tespit edilip HTS kayıtları, banka kayıtları, mal varlığı araştırılması ve sosyal yaşantılarının hâkim-savcı mesleğiyle bağdaşır olup olmadığının tetkikine ihtiyaç bulunmaktadır.”

Yazıda İsmail Uçar’ın, HSK’ye hitaben yazısını şöyle bittiği ifade edildi: “Uyuşturucu gibi kötü bir melaneti hoş gören, örgüt elebaşlarını yeni suç işleyeceklerini bile bile yargılama bile yapmadan salıveren, kimyasal zehirlerin toplumu çürütmesine katkı sunan, çalışma arkadaşlarımız üzerinde korku imparatorluğu oluşturup mobbinge maruz bırakan, tavassutta (aracılık) bulunan, yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden örgütlü ya da örgütsüz bu yapıların çökertilmesi için gereğinin yapılması yüksek takdirlerinize arz olunur.”



