Almanya'da aynı anda yüzlerce banka şubesi kapatıldı

Almanya'da dün sabah Deutsche Bank ve Postbank müşterileri ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya kaldı. Ülke çapında bankaların yaklaşık bin şubesi eş zamanlı olarak kapatıldı. Yetkililer, aksaklığın bir güvenlik tehdidi nedeniyle yaşandığını açıkladı.





Alarm sistemlerinde meydana gelen bir arıza Deutsche Bank ve Postbank'ın tüm şubelerinin sabah saatlerinde kapalı kalmasına neden oldu.





AÇIKLAMA GELDİ





Deutsche Bank sözcüsü, konuya dair açıklamasında, "Pazartesi sabahı alarm sistemlerinde harici bir hizmet sağlayıcıdan kaynaklanan bir arıza yaşadık" ifadelerini kullandı.









Arıza saat 11:00 sularında giderildi ve şubeler yeniden müşterilere açıldı. Verilen bilgiye göre, ülke genelince 550 Postbank şubesi ve yaklaşık 400 Deutsche Bank şubesi aksamadan olumsuz etkilendi.