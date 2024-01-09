Almanya'da beklenen grev başlıyor!













‘KUM ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ BİR DAYATMADIR’





DB İşverenler Birliği AGV MOVE’un Genel Müdürü Florian Weh, yaptığı açıklamada, “Bu grev meşruiyetten ve temelden yoksundur. Bu nedenle müşterilerimizin menfaatleri doğrultusunda bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi. İhtiyati tedbir davalarında işveren için engellerin her zaman yüksek olduğunu söyleyen Weh, grev hakkının iyi ve değerli bir yöntem olduğunu belirtirken, “Ancak bu grev son çare değil, kum üzerine inşa edilmiş bir dayatmadır” dedi. Weh, DB’nin, GDL’ye sadece toplam yüzde 11’lik bir teklif sunmakla kalmayıp aynı zamanda çalışma saatlerine ilişkin temel talebinden de önemli tavizler verdiği yeni bir teklif sunduğunu kaydetti ve “Bu, bir uzlaşma için mükemmel bir temel oluşturuyor” diye konuştu.





YÜZDE 20’Sİ HİZMET VEREBİLMİŞTİ





GDL, Deutsche Bahn’i vardiyalı çalışanlar için haftalık çalışma saatlerinin azaltılması konusunda müzakere etmeye ikna etmek için grev hakkını kullanmak istiyor. Sendika, çalışanlar için tam ücret tazminatıyla birlikte mevcut 38 saat yerine haftada 35 saatlik bir çalışma talep ediyor. Demiryolu ise bu talebin gerçekleştirilemez olduğu görüşünde. Planlanan iş bırakma eyleminin uzun mesafeli ve bölgesel seferlerde çok sayıda iptallere yol açacağı belirtildi. Önceki iki uyarı grevi sırasında Deutsche Bahn, uzun mesafeli seferlerinin sadece yaklaşık yüzde 20’siyle hizmet verebildi. Bunun yanı sıra Berlin ve Hamburg gibi bazı büyük şehirlerdeki şehir içi ulaşımın önemli bir ayağı olan banliyöler (S Bahn) de grevlerden dolayı çalışmayacak. Çünkü bu şehirlerde banliyö işletme hakkı DB’de bulunuyor.