Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da beklenen grev başlıyor! /09 Ocak 2024 11:34

Almanya'da beklenen grev başlıyor!

Almanya’da yeni yılla birlikte ulaşım sektöründe beklenen grevlerin bu akşam başlaması bekleniyor. Frankfurt İş Mahkemesi, Alman Demiryolları’nın grevlerin durdurulması için yaptığı geçici tedbir kararını reddetti. Ancak Alman Demiryolları, üst mahkemeye temyize gitti. Karar olumsuz olursa grevler bugün ve yarın başlayacak.

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Tren makinistleri sendikası GDL ile işveren konumundaki Alman Demiryolları arasındaki ücret artışı ve çalışma saatlerinin sürelerini azaltılmasına yönelik geçen yıldan bu yana devam eden görüş ayrılığı bu yıl uzun grevlere neden olacak gibi gözüküyor. GDL, yük taşımacılığında görev alan makinistleri üç günlük greve çağırdı. Yük taşımacılığında grev bu akşam saat 18.00’de başlayacak. Yolcu taşımacılığında planlanan grev ise yarın saat 02.00’de başlayacak ve yük taşımacılığında olduğu gibi cuma akşamı saat 18.00’a kadar sürecek. Ancak Alman Demiryolları pes etmek istemiyor. DB, Frankfurt İş Mahkemesi’nin acil ihtiyati tedbir kararıyla durdurmak istediği başvuruyu reddetmesinden sonra kararı temyize götürdü. Gözler şimdi Hessen Eyaleti İş Mahkemesi ikinci şubesinde. DB buraya başvurarak ilk mahkemenin kararını gözden geçirilmesini istedi. Karar bugün verilecek.



‘KUM ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ BİR DAYATMADIR’

DB İşverenler Birliği AGV MOVE’un Genel Müdürü Florian Weh, yaptığı açıklamada, “Bu grev meşruiyetten ve temelden yoksundur. Bu nedenle müşterilerimizin menfaatleri doğrultusunda bunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi. İhtiyati tedbir davalarında işveren için engellerin her zaman yüksek olduğunu söyleyen Weh, grev hakkının iyi ve değerli bir yöntem olduğunu belirtirken, “Ancak bu grev son çare değil, kum üzerine inşa edilmiş bir dayatmadır” dedi. Weh, DB’nin, GDL’ye sadece toplam yüzde 11’lik bir teklif sunmakla kalmayıp aynı zamanda çalışma saatlerine ilişkin temel talebinden de önemli tavizler verdiği yeni bir teklif sunduğunu kaydetti ve “Bu, bir uzlaşma için mükemmel bir temel oluşturuyor” diye konuştu.

YÜZDE 20’Sİ HİZMET VEREBİLMİŞTİ

GDL, Deutsche Bahn’i vardiyalı çalışanlar için haftalık çalışma saatlerinin azaltılması konusunda müzakere etmeye ikna etmek için grev hakkını kullanmak istiyor. Sendika, çalışanlar için tam ücret tazminatıyla birlikte mevcut 38 saat yerine haftada 35 saatlik bir çalışma talep ediyor. Demiryolu ise bu talebin gerçekleştirilemez olduğu görüşünde. Planlanan iş bırakma eyleminin uzun mesafeli ve bölgesel seferlerde çok sayıda iptallere yol açacağı belirtildi. Önceki iki uyarı grevi sırasında Deutsche Bahn, uzun mesafeli seferlerinin sadece yaklaşık yüzde 20’siyle hizmet verebildi. Bunun yanı sıra Berlin ve Hamburg gibi bazı büyük şehirlerdeki şehir içi ulaşımın önemli bir ayağı olan banliyöler (S Bahn) de grevlerden dolayı çalışmayacak. Çünkü bu şehirlerde banliyö işletme hakkı DB’de bulunuyor.
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