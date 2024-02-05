Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da beş havalimanında yine greve gidiliyor /05 Şubat 2024 11:56

Almanya'da beş havalimanında yine greve gidiliyor

Almanya'nın beş havalimanında Çarşamba günü greve gidilecek. Grevden Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin ve Düsseldorf havalimanları etkilenecek.

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Almanya'da Birleşik Hizmet İşleri Sendikası (ver.di), Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri çalışanlarına Çarşamba günü greve gitmeleri için çağrıda bulundu.

Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin ve Düsseldorf havalimanlarını etkileyecek olan grevin yerel saatle 04.00'te başlaması ve ertesi gün saat 07.10'da son bulması planlanıyor.

Ver.di, grev nedeniyle muhtemelen çok sayıda uçuşun iptal edileceğini ya da rötarlı gerçekleşeceğini belirtti.

Söz konusu grev kararı, Lufthansa'nın yer hizmetlerinde çalışan yaklaşık 25 bin kişiye yönelik zam oranıyla ilgili şu ana kadar yürütülen görüşmelerde henüz bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle alındı.

Ver.di müzakerecisi Marvin Reschinsky, "Lufthansa eğer aynı grup bünyesindeki diğer çalışanlara getirdiği zammı yer hizmetleri personeline de yapsaydı böyle bir greve gerek kalmayacaktı. Ancak ne yazık ki müzakere masasında buna yanaşılmadı" diyerek, "Bu yüzden yolcularımızın anlayış göstereceğini umuyoruz. Çünkü onlar da çalışanlar gibi personel açığının giderilmesini ve daha iyi bir hizmet verilmesini arzuluyor" ifadelerini kullandı.

Yüzde 12,5 zam beklentisi
Şirketin şu ana kadar tatmin edici bir teklif sunmadığını belirten sendika, Lufthansa yer hizmetleri personeli için yüzde 12,5 zam talep ediyor. Bu da bir yıllık süre içinde ayda en az 500 euroluk bir artış anlamına geliyor. Ver.di ayrıca Lufthansa bünyesindeki çalışanlara, bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin euro enflasyon telafi ikramiyesi ödenmesini talep ediyor.

Müzakerelerde bir sonraki görüşme 12 Şubat'ta Frankfurt'ta yapılacak.

Almanya'da ver.di sendikasının çağrısıyla 1 Şubat'ta da 11 havalimanında yer hizmetleri çalışanları greve gitmişti. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) dâhil çok sayıda hava yolu şirketinin uçuşu iptal olmuştu.
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