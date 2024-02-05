Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Bakanının açıklamadığı rakamlar! /05 Şubat 2024 11:36

Adalet Bakanının açıklamadığı rakamlar!

Hukukçu Gökhan Güneş, Bakan Tunç’un ‘AİHM kararlarını takıyoruz’ dediği rakamlara açıklık getirdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kanal 7’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AİHM kararlarını ‘takmadığı’ şeklinde bir algı oluştuğunu söyledi. Tunç, ”Türkiye’nin, AİHM kararlarını icra etmediğine yönelik propagandalar tamamen yanlış ve asılsızdır. Tüm üye ülkelerin AİHM kararlarını icra etme oranı yüzde 79.99 iken ülkemizin oranı yüzde 90’dır.” dedi.

Uluslararası Ceza Hukukçusu Gökhan Güneş, Bakan Tunç’un açıklamadığı rakamları X hesabından paylaştı:




ADALET BAKANININ AÇIKLAMADIĞI RAKAMLAR!

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde Türkiye'nin AİHM kararlarını yerine getirme başarısına dair Adalet Bakanının verdiği rakamlar buzdağının sadece görünen kısmını yansıtıyor. Zira gerek öncü kararlar ve gerekse toplam icra edilmeyi bekleyen kararlar açısından Türkiye'nin durumunu aşağıdaki tablolarda güzel resmedilmiştir.   

Türkiye mükerrer kararları da içeren toplam kararların icrası oranı bakımından 46 Avrupa Konseyi üyesi ülke arasında % 89,59 ile 26., ancak icra edilmeyi bekleyen 458 kararla 1. sıradadır.   

 Burada başarının ölçüleceği esas alan, AİHM tarafından yapısal ve sistemik sorunlara işaret eden öncü kararların icra edilme oran ya da sayısıdır. Yapısal sorunlara işaret eden öncü kararların icra edilme oranı bakımından Türkiye, 46 Avrupa Konseyi üyesi arasında % 69,39 icra oranı ile 37., ancak icra edilmeyi bekleyen 126 öncü kararla 1. sıradadır. Yani, Türkiye'de 126 ana sorunlu alanda insan hakları ihlalleri işlenmeye devam edilmektedir. 


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