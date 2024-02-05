Samanyolu Haber /Gündem / Fidan: Putin ve Erdoğan Akkuyu, Gazze ve tahıl anlaşmasını görüşecek /05 Şubat 2024 11:13

Fidan: Putin ve Erdoğan Akkuyu, Gazze ve tahıl anlaşmasını görüşecek

Yakın zamanda Türkiye’ye gelmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın Akkuyu nükleer santrali, Gazze ve tahıl anlaşmasını görüşeceği belirtildi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı A Haber yayınında Putin ile Erdoğan görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.

Fidan, “Enerji konusu burada özellikle önem taşıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye ile Rusya arasında büyük çapta enerji kaynakları ticareti var. Aynı zamanda Rusya, türünün en büyüklerinden biri olan Akkuyu nükleer santralini de inşa ediyor” dedi.

Rusya ile enerji ve doğalgaz anlaşmasının da yolda olduğunu söyleyen Bakan Fidan, "Burada başta enerji konusu olmak üzere, doğalgaz meselesi. Türkiye ile Rusya arasında büyük bir enerji ticareti var bildiğiniz gibi. Diğer taraftan Rusya'nın şu anda yapımını üstlendiği nükleer santral var, Akkuyu Nükleer santrali. Kendi örneğinin en büyüklerinden biri. Neredeyse 5 gigawatt'lık büyük bir kompleksten bahsediyoruz. Bu Türkiye gibi milli gelirini büyük oranda sanayiden karşılayan bir ülke için ucuz enerji temini çok stratejik bir konu" diye konuştu.

Fidan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmede, Rusya'nın Türkiye'ye daha yakın bir konumda olması nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki savaş da dahil olmak üzere bölgesel olayların görüşülmesinin planlandığını belirtti.

“Tahıl anlaşması her zaman gündemimizde. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya çok önem veriyor. Rusya ile müzakere ediyoruz. Şu anda bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz” diye ekledi.

Reuters'in Türkiye kaynağına göre Vladimir Putin 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. RIA Novosti'ye göre ziyaret başka tarihler de olabilir.
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