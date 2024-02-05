Rusya,para transferi problemine çare arıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya’da iş dünyası dernekleri, işadamları ve mali uzmanlar yoğun şekilde hükümete baskı yaparak uluslararası ticarette ödemeler konusunda rahatlama bekliyorlar.





Yetkililer ise girişimcilerin sorunlarına duyarlılık örneği göstererek yeni bir formül üzerinde çalışmaya başladı.





Bazı iş dünyası dernekleri, ödemelerin hatta dost ülkelerin para birimleriyle bile yapılmadığını söyleyerek, ticaretle ilgili zorluklardan şikayetçi oldular.





Bunun üzerine Ekonomi Kalkınma Bakanlığı, uluslararası ticarette takas işlemlerine nasıl girileceğine ilişkin talimatlar hazırladı. Sekiz net adımda standart sözleşme örnekleri, gerekli belgelerin listesi çıkartıldı.





Burada bazı sorular ortaya çıkıyor elbette. Rusya ana ticaret ortaklarını ve ülkeleri değiştirdi, ancak onların yerini alanlar hâlâ öncelikle Batı ile ticaret yapıyor. Ve hala dolar ve euro cinsinden para akışı oluyor. Daha doğrusu eski bir mekanizmayı kabul edecekler mi? İş yapılacak partnerler bu konuya nasıl yaklaşacaklar?





Rusya için de riskler barındıran bu şemada hazırlıklara başlandı. Bakanlık bir müddet sonra çalışma şeklini yayınlayacak.





Rus şirketlerin ve özel kişilerin uluslararası ticarette yaşadığı sorunlara ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada yaşanan sorunlardan haberdar oldukları ve çözmek için uğraş verdikleri dile getirilmişti.