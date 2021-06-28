Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da bir bıçaklı saldırı daha /28 Haziran 2021 15:25

Almanya'da bir bıçaklı saldırı daha

Almanya’da Pazartesi sabah saatlerinde ülkenin doğusundaki Erfurt şehrinde bir bıçaklı saldırı daha yaşandı. Olayda iki kişi yaralandı. Cuma günü Würzburg’taki bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Almanya’da Cuma günü yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin tartışmalar devam ederken bu sabah saatlerinde Erfurt şehrinde 20’li yaşlarda bir kişi yoldan geçen iki şahsa bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda iki kişinin yaralandıkları açıklandı. Yetkililer yaralıların hastanede tedavi altına alındıklarını hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Yaralanan kişilerin 45 ve 68 yaşlarında oldukları bilgisi paylaşıldı.

Polis olayın ardından bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırganın yakalanması için yürütülen operasyona havadan helikopterlerin de destek verdiği belirtiliyor. Saldırganın 20’li yaşlarda, Almanca konuşan ve yüzünde yara izi bulunan bir kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cuma günü Somalili bir göçmen Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırı düzenlemiş ve olayda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralanmıştı. Saldırı Almanya’da göçmenlerin durumunun yeniden tartışılmaya başlamasına da neden oldu.
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