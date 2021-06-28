Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker, Korkmaz Karaca görüşmesinin ekran görüntüsünü paylaştı /28 Haziran 2021 15:29

Sedat Peker, Korkmaz Karaca görüşmesinin ekran görüntüsünü paylaştı

Korkmaz Karaca'nın kendisi ile görüşmek istediği iddialarını reddetmesinin ardından aksi yönde bir yazışmanın görüntüsünü paylaşan Sedat Peker, "Beni yalanlayanlardan hoşlanmam" dedi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, "Akşam saatlerinde açıklayacağım Süslü Sülüman'ın kasası olan şahsın bilgilerini iyi takip ederseniz, SBK Holding’te yaşananların devede kulak kaldığını göreceksiniz" paylaşımını yaptı. 

Korkmaz Karaca'nın çevresindeki insanlara "Ben Sedat Peker’le görüşmek için haber göndermedim" dediğini belirten Peker, bir WhatsApp görüşmesini yayımladı.  Peker, "Süslü Sülümanın kankası korkmaz karaca, çevrendeki seni arayan dostlarına Ben Sedat Peker’le görüşmek için haber göndermedim deyip yeminler ediyormuşsun. Bu yüzden Konya’daki iş adamıyla yaptığın WhatsApp yazışmalarının bir tanesini yayınlamak zorunda kaldım." ifadesini kullandı.



Peker şunları kaydetti:

"Korkmaz Karaca, aynı senin gibi Süslü Sülüman'a destek olmasın diye uyardığım kişilerden biri, bana tamam diyip perde arkasından da doncu sülü için lobi çalışmaları yapıyor. Akşamleyin onu adadan yollayacağız (ileride de cezaevine girer). Telefonuyla görüştüğümüz diğer arkadaşın ismi patlamasın diye onlardan bahsetmeyeceğim. Ancak tüm Türkiye’nin tecrübe ettiği üzere, beni yalanlayanlardan hiç hoşlanmam.

40 yaşından genç kardeşlerim, akşam saatlerinde Süslü Sülüman'ın kasası olan açıklayacağım şahsın bilgilerini iyi takip ederseniz, inanın SBK Holding’te yaşananların devede kulak kaldığını göreceksiniz. Muhalif gazetecilere mutlaka baskı uygulayın kardeşlerim"
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