Almanya'da bu havalimanlarına dikkat! Çok sayıda sefer iptal olacak...

Çok sayıda uçak seferinin iptal edileceği belirtilirken, grev birçok şehirde tüm gün sürecek. Almanya’nın büyük bölümünde hava trafiği durma noktasına gelecek. Grev yapılacak havalimanları şunlar; Hamburg, Bremen, Hanover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfürt, Frankfurt/Main ve Stuttgart. Münih Havalimanı ve bazı küçük havalimanları ise istisna teşkil edecek. Özel güvenlik hizmetlerinin yaklaşık 25 bin çalışanı bulunuyor. Özel güvenlik görevlileri çoğunlukla polis adına yolcu, bagaj ve personel kontrollerini gerçekleştiriyor. Güvenlik personeli olmadan havalimanlarındaki güvenlik kontrollerinin yapılması mümkün olmadığı için işletme hizmeti verilemiyor. Ancak uçuş iptallerinin boyutu henüz tam olarak bilinmiyor.



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ÜÇ GÖRÜŞMEDE ANLAŞMA OLMADI

Havacılık sanayi derneği BDL, uzun süredir Almanya’da hava taşımacılığının yüksek maliyetlerinden şikâyet ediyordu. Sendikanın eylemlerini sert bir dille eleştiren BDL’den yapılan açıklamada, “Almanya’daki hava trafiğini felç etmek doğru değil. Bunun yerine, müzakere masasında ya da tahkim yoluyla bir çözüm bulmak için her türlü çaba gösterilmelidir” denildi. Güvenlik personelinin uyarı grevleri en son geçen yıl mart ayında olmuştu. O zaman konu, son yıllarda önemli ücret artışları elde eden çalışanların çalışma koşullarıydı. Ver.di saat başına 2.80 Euro daha fazla ücret, daha yüksek ikramiye ve fazla mesainin ilk saatinden itibaren fazla mesai ücreti talep ediyor. Sendika, toplu sözleşmenin 12 ay sürmesini istiyor. Ücret müzakerelerinde şimdiye kadar üç tur görüşme yapıldı ancak herhangi bir anlaşmaya varılamadı.