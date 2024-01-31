Samanyolu Haber /Gündem / Yazar Mario Levi hayatını kaybetti /31 Ocak 2024 11:34

Yazar Mario Levi hayatını kaybetti

Yazar Mario Levi İstanbul'da hayatını kaybetti. Büyük bir İstanbul aşığı olmasıyla tanınan Levi 66 yaşındaydı.

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Mario Levi’nin vefat haberini Buart Sanat Atölyesi duyurdu:

“Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız…Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.”
Semih Gümüş, sosyal medya hesabı X’ten “Sevgili Mario Levi’yi kaybetmişiz. Çok ama çok üzücü. Edebiyatımızın çok değerli yazarı, kuşağımızın özel bir kişiliğiydi o. Duruşu, gülüşü ve bütün yazdıklarıyla hatırlayacağız” diye yazdı.

Yazar Seray Şahiner, “Mario Levi bir konuşmasında kürsüye çıkıp ‘Merhaba’ diye söze başlamış ve ‘Merhaba: Benden sana zarar gelmez’ demektir diye sürdürerek, konuşmanın hemen hemen yarısını bu kefillikli selamın önemine ayırmıştı. Onu en çok o içten ‘Merhaba’sıyla hatırlayacağım…” diyerek Mario Levi’yi andı.

Yekta Kopan ise “Çok çalışkan, çok iyi kalpli, edebiyata ve hayata çok emek vermiş bir dostu yitirdik. Çok üzgünüm” dedi.

Mario Levi kimdir? 

Yahudi asıllı yazar Levi, 1957’de doğdu. 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi’nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi’nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975 yılında yazdı. 1984 yılından sonra, Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar yazdı.

İlk kitabı Jacques Brel: Bir Yalnız Adam 1986 yılında yayınlandı. 1990 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı Bir Şehre Gidememek, o yılın Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazandı. 1993’te başladığı İstanbul Bir Masaldı adlı kitabını altı yılda bitirerek 1999 yılında yayınladı. Bu eseriyle 2000’de Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazandı.

Mario Levi, yazarlığın yanı sıra, Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı gibi işler de yaptı. Ayrıca yazı atölyelerinde, bu yola gönül vermiş insanlara Yazı Yaratımı dersleri de verdi. 
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