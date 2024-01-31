Yazar Mario Levi hayatını kaybetti

Mario Levi’nin vefat haberini Buart Sanat Atölyesi duyurdu:





“Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız…Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.”

Semih Gümüş, sosyal medya hesabı X’ten “Sevgili Mario Levi’yi kaybetmişiz. Çok ama çok üzücü. Edebiyatımızın çok değerli yazarı, kuşağımızın özel bir kişiliğiydi o. Duruşu, gülüşü ve bütün yazdıklarıyla hatırlayacağız” diye yazdı.







Yazar Seray Şahiner, “Mario Levi bir konuşmasında kürsüye çıkıp ‘Merhaba’ diye söze başlamış ve ‘Merhaba: Benden sana zarar gelmez’ demektir diye sürdürerek, konuşmanın hemen hemen yarısını bu kefillikli selamın önemine ayırmıştı. Onu en çok o içten ‘Merhaba’sıyla hatırlayacağım…” diyerek Mario Levi’yi andı.





Yekta Kopan ise “Çok çalışkan, çok iyi kalpli, edebiyata ve hayata çok emek vermiş bir dostu yitirdik. Çok üzgünüm” dedi.



