Almanya'da eğitimli vatandaşlar ülkeyi terk ediyor

Ayrılma nedenleri neler?

Portekiz'e veya Asya ülkelerine daha iyi bir yaşam ortamının tadını çıkarmak için gidenlerin dışında Alman bürokrasisinden bıkan ve profesyonel sebepler yüzünden ülkeyi terk edenlerin önemli bir kısmı ise farklı bölgeleri tercih ediyor.

Münih'te yurt dışına çalışmak için gitmek isteyenlere danışmanlık hizmeti veren Jochen Schuppener, “Gitmek isteyenler yürürlükteki politika ve düzenlemelerden memnun olmayan insanlar. Covid salgını sırasında hükümetin insanlara getirdiği kısıtlamalarla birlikte bu gidişler daha da arttı. Bu insanlar, ‘buradaki sistemi değiştiremeyeceğimi düşünüyorsam, o zaman iki ihtimal var: Ya uyum sağlarım ya da giderim’ anlayışıyla hareket ediyor."





ABD, İsviçre ve Avusturya çalışmak için en fazla rağbet edilen ülkeler





Çalışmak için yurt dışına gidenlerin önemli bir kısmı ise İsviçre, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) seçiyor.





Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nde (IFO) göçmenlerle ilgili araştırmalardan sorumlu Panu Poutvaraa, bu ülkelere yönelik ilginin nedenlerini şu şekilde dile getirdi: "ABD ve İsviçre'yi ele alırsanız net gelirler çok yüksek ve vergi oranları çok daha düşük. Avusturya ve İsviçre aynı dili konuştuğumuz ülkeler. Bu nedenle buralara göç etmek çok kolay."





Yurt dışına beyin göçü, ciddi bir işgücü sıkıntısı çeken Alman ekonomisi için ciddi bir sıkıntı oluyor. Ancak gidişlerin bir kısmı, ülkeye yeni gelen göçmenler ve yurt dışından ülkeye dönmeyi tercih eden Almanlar sayesinde telafi ediliyor.

