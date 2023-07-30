Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da eğitimli vatandaşlar ülkeyi terk ediyor /30 Temmuz 2023 22:26

Almanya'da eğitimli vatandaşlar ülkeyi terk ediyor

Almanya'da çalışmak için ülkeyi terk edenlerin önemli bir kısmı, İsviçre, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tercih ediyor.

SHABER3.COM

Çalışmak için Almanya'yı terk edenlerin önemli bir kısmı İsviçre, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri’ni seçiyor.

Euronews'in haberine göre Almanya’da bir araştırma orta yaş grubu iyi eğitimli kişilerin giderek artan oranda ülkeyi terk ederek başka yerlerde çalışmayı ve yaşamayı tercih ettiğini ortaya çıkardı.

Geçen yıl 270 bine yakın Alman vatandaşının ülkeyi terk etmesi, 2016’dan bu yana sayıda giderek önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Ülkeyi terk edenlerin bir kısmını emeklilik yaşına gelmiş, daha bol güneşli ve ucuz ülkelerde yaşamını sürdürmek isteyenler oluştururken, çoğunluğun ise orta yaş grubu ve iyi eğitimli olduğu belirlendi.

Araştırmaya göre ülkeyi terk eden 10 kişiden 6’sı ortalama 35 yaşında ve erkek. Yine ülkeden ayrılan her dört Alman'dan üçü yüksek diplomalı.

Ayrılma nedenleri neler?

Portekiz'e veya Asya ülkelerine daha iyi bir yaşam ortamının tadını çıkarmak için gidenlerin dışında Alman bürokrasisinden bıkan ve profesyonel sebepler yüzünden ülkeyi terk edenlerin önemli bir kısmı ise farklı bölgeleri tercih ediyor.

Münih'te yurt dışına çalışmak için gitmek isteyenlere danışmanlık hizmeti veren Jochen Schuppener, “Gitmek isteyenler yürürlükteki politika ve düzenlemelerden memnun olmayan insanlar. Covid salgını sırasında hükümetin insanlara getirdiği kısıtlamalarla birlikte bu gidişler daha da arttı. Bu insanlar, ‘buradaki sistemi değiştiremeyeceğimi düşünüyorsam, o zaman iki ihtimal var: Ya uyum sağlarım ya da giderim’ anlayışıyla hareket ediyor."

ABD, İsviçre ve Avusturya çalışmak için en fazla rağbet edilen ülkeler

Çalışmak için yurt dışına gidenlerin önemli bir kısmı ise İsviçre, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) seçiyor.

Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nde (IFO) göçmenlerle ilgili araştırmalardan sorumlu Panu Poutvaraa, bu ülkelere yönelik ilginin nedenlerini şu şekilde dile getirdi: "ABD ve İsviçre'yi ele alırsanız net gelirler çok yüksek ve vergi oranları çok daha düşük. Avusturya ve İsviçre aynı dili konuştuğumuz ülkeler. Bu nedenle buralara göç etmek çok kolay."

Yurt dışına beyin göçü, ciddi bir işgücü sıkıntısı çeken Alman ekonomisi için ciddi bir sıkıntı oluyor. Ancak gidişlerin bir kısmı, ülkeye yeni gelen göçmenler ve yurt dışından ülkeye dönmeyi tercih eden Almanlar sayesinde telafi ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da eğitimli vatandaşlar ülkeyi terk ediyor Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:27:24