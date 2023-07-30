Samanyolu Haber /Dünya / Köstence’de Anadolu Kültür Festivali rüzgarı /30 Temmuz 2023 21:27

Köstence’de Anadolu Kültür Festivali rüzgarı

Hizmet gönüllülerinin Romanya’daki festival kervanı Bükreş’ten sonra Köstence’de gerçekleştirildi. Anadolu’nun yemek, folklor ve sanat değerlerini sunan Kültür Festivali (Anatolian Food Fest) hafta sonunda Dobruca’nın kalbi Köstence’de renkli görüntülere sahne oldu.

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Yüzlerce gönüllünün görev yaptığı festival, 28-30 Temmuz tarihleri arasında Sergi Merkezi (Pavilionul Expozitional) önünde gerçekleştirildi. Köstenceliler, sıcak havaya aldırmadan üç gün boyunca festivale büyük ilgi gösterdi.


VAKIF GÖNÜLLÜLERİNİN ÖRNEK DAYANIŞMASI

Spectrum Constanta’nın Uluslararası Köstence Bilgisayar Lisesi (ICHC), Tuna ve Lumina Vakıflarının işbirliği ile düzenlediği festivalde her yaştan Türk-Romen, ev hanımı-öğretmen-öğrenci, bay-bayan yüzlerce vakıf gönüllüsü, hamur açıp, kebap pişirdi.



El emeği-göz nuru mutfak ürünlerinin yer aldığı festival, şehir halkının akınına uğradı. Özellikle gözleme, kebap, dondurma, baklava, tantuni ve geleneksel Anadolu yemek ve tatlılarının olduğu stantlarda uzun kuyruklar oluştu.

TÜRK ÇAYI, KAHVESİ VE DONDURMASINA YOĞUN İLGİ

Her biri farklı lezzetlerde onlarca yemek, sanat ve gösteri stantlarının yer aldığı etkinlikte, Türk çayı ve kumda pişen geleneksel telveli kahvesi de gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Festival süresince, Azerbaycan’dan iki genç sanatçının seslendirdiği şarkılar ve Anadolu’nun farklı yörelerinden folklor gösterileri, kına standı ile sema gösterileri yoğun ilgi gören kültür aktiviteleri oldu.



Hafta sonu Köstencelilere tam bir kültür ziyafeti sunan etkinlik, üç gün boyunca binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.  

ROMEN MEDYASI, FESTİVALE GENİŞ YER VERDİ

Bu sene 6’ıncısı düzenlenen Anadolu Kültür ve Yemek Festivali, Köstence yerel medyasında da geniş şekilde yer aldı. Devlet televizyonu TVR ve Köstence Radyosu (Radio Constanta) ve Telegraf gazetesi yayınlarında festivalle ilgili yayınlara geniş yer verdi. Etkinlik hakkında festival yetkilileri ve gönüllülerinin yanı sıra ziyaretçilerle de röportajlar yapıldı.


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