Zelenskiy: Savaş Rusya'ya taşınıyor

Zelenskiy bunun "kaçınılmaz, doğal ve adil" olduğunu da ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise başkentte üç İHA'nın düşürüldüğünü, ikisinin düşerken binalara çarptığını açıkladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırının insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini, kentin hava sahasının geçici bir süreyle kapatıldığını açıkladı.

Hava sahası daha sonra tekrar açıldı.



Pazar günü bir video mesaj paylaşan Zelenskiy, Ukrayna ordusunun güçlenmekte olduğunu söyledi.





Ukrayna, Rus topraklarına düzenlediği saldırıları nadiren üstleniyordu.





Zelenskiy video mesajında "Bugün sözde 'özel askeri operasyonun' 522. günü. Rus liderliği bunu birkaç hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyordu" dedi ve ekledi:







"Fakat şimdi savaş, aşamalı bir şekilde Rus topraklarına, sembolik merkezlerine ve askeri üslerine taşınıyor."





Rus yetkililer bugünkü saldırılarda yaralanan veya hayatını kaybeden biri olmadığını duyurdu.





Görgü tanıkları, büyük bir patlama sesi duyduklarını ve dışarda bir alev topu gördüklerini aktardı.





Ukrayna sınırına 500 km. uzaklıkta bulunan Moskova, savaşın başından bu yana nadiren hedef alınmıştı.





Bunlardan en dikkat çekeni, Mayıs ayında Kremlin'in çatısına zarar veren iki İHA saldırısıydı. Rusya, Ukrayna'nın bu saldırıyı Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef almak için düzenlediğini öne sürmüş, Ukrayna ise saldırıyı üstlenmemişti.









Rusya lideri Putin bugünkü açıklamasında, Ukrayna’da barış görüşmesi fikrini reddetmediklerini söyledi.





St. Petersburg kentinde Afrika ülkelerinden liderleri ağırlayan Putin, Afrika ve Çin’in barışa aracılık edebileceğini de ekledi.





Öte yandan Putin, Ukrayna ordusu taarruz halindeyken ateşkes sağlamanın zor olacağını savundu.





Ukrayna ve Rusya bugüne kadar barış masasına oturmak için çeşitli şartlar ortaya koymuştu.





Kiev işgal altındaki topraklarından vazgeçmeyeceğini söylerken Rusya ise “yeni gerçekliğin kabul edilmesi gerektiğini” söylemişti.





Geçen yıl komşusunu işgal eden Rusya, Ukrayna’nın doğusu ve güneyinde büyük toprakları kontrolünde tutuyor.





Cumartesi gecesi bir basın toplantısı düzenleyen Putin, Ukrayna’daki çatışmaları daha yoğunlaştırmak gibi bir planları olmadığını belirtti.





Savaşı eleştiren kişilerin tutuklanmasını savunan Putin, bu kişilerin Rusya’ya içerden zarar verdiğini söyledi.





Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana savaşı eleştiren kişiler tutuklandı veya ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.





Rusya-Afrika zirvesinden bir ay önce, yedi Afrika ülkesinin lideri Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ayrı ayrı görüşmüştü.





Ukrayna lideri Zelenskiy ise bugün, yoğun çatışmaların sürdüğü Bakhmut kentini geri almaya çalışan birlikleri ziyaret etti.





Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın Mayıs’ta ele geçirdiği kente yaklaştıklarını belirtiyor.