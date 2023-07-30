Samanyolu Haber /Gündem / Pakistan'da siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 40 ölü, 200'den fazla yaralı /30 Temmuz 2023 20:01

Pakistan'da siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 40 ölü, 200'den fazla yaralı

Pakistan'da koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisi'nin kongresini hedef alan bombalı saldırıda 40 kişi öldü. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor

SHABER3.COM

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 40 kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Kongrenin düzenlendiği alanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, 40 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kongreye 500'ün üzerinde kişinin katıldığı belirtiliyor
Yetkililer, kongreye 500'ün üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti.

Sağlık görevlileri de bazı yaralıların durumunun ağır olduğuna işaret etti.

Durumu ağır olan yaralıların Peşaver'deki hastanelere kaldırılmaları için patlamanın yaşandığı Bajaur'a helikopterler gönderildi.

Ölenler arasında JUI-F'nin bölgedeki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğunu aktaran yetkililer, saldırıda ayrıca Geo News televizyonu kameramanının yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu kaydetti.

JUI-F lideri Fazlur Rahman ise yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Başbakan Şahbaz Şerif'ten olayın soruşturulmasını istedi.

Bombalı saldırıyı kınayan Başbakan Şerif ise güvenlik güçlerine "teröristlerin" bulunması talimatını verdi.

İntihar saldırısı
Hayber Pahtunhva Emniyet Müdürü Aktar Hayat Gandapur, yaptığı açıklamada, elde edilen verilerin olayın bir intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gandapur, ön soruşturmanın, canlı bombanın JUI-F gönüllüleri tarafından sağlanan güvenliğe rağmen kongre alanının içerisine girdiğine ve burada kendisini patlattığına işaret ettiğini belirtti. 
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