Fenerbahçe’den rekor bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, yeni takımında şanssız bir başlangıç yaptı.





İspanyol devinin idmanında darbesiz bir şekilde sakatlanan 18 yaşındaki futbolcu için Real Madrid resmi bir açıklama yaptı.





“Özel tedavisine devam etmek üzere Madrid’e dönecektir” ABD kampındaki hazırlık maçlarında forma şansı bulamayan Arda Güler’e yeni testler uygulandığını belirten Real Madrid’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:





Oyuncumuz Arda Güler’e yapılan testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz önümüzdeki birkaç saat içinde özel tedavisine devam etmek üzere Madrid’e dönecektir.









“SAKATLIĞI CİDDİYSE 5 AYLIK TEDAVİ GEREKTİRİR”

Öte yandan ünlü İspanyol gazetesi Marca’ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, Arda hakkında şu açıklamayı yaptı:









Arda Güler’in menisküs sakatlığı ciddiyse, menisküsün dikilmesi gerekir. Bu da 5 aylık tedavi gerektirir. Eğer menisküs sakatlığı ciddi değilse, alternatif yöntemlerle tedavi süreci 3 ayı bulur.





“DİZİNDE BİR PROBLEM VAR” Real Madrid’in ezeli rakibi Barcelona’ya 3-0 yenildiği El Clasico maçından sonra ise İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti şu ifadeleri kullandı:

Arda Güler’in dizinde bir problem var. Umuyorum onu Madrid’de tedavi edebiliriz.



