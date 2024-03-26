Almanya'da facia: Biri bebek 4 Türk hayatını kaybetti

Bild gazetesinde yer alan bilgilere göre, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Solingen kentindeki eski bir binanın birinci katında çıkan yangın kısa sürede ahşap tavanlara ve merdivenlere yayıldı.





Yangının etkisi ile binanın camları kırıldı ve gece yarısı büyük bir patlama sesi duyuldu. Gece saat 02.50 sıralarında, birden fazla kişi, aynı anda itfaiyeye ihbarda bulundu. Yerel basında çıkan haberlere göre, itfaiye ekipleri 6 dakika içinde olay yerine ulaştı, yangına 120’ye yakın ekiple müdahale edildi.





6 SAATLİK MÜDAHALE SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ, BİR AİLE YOK OLDU





İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler küle dönen binanın enkazında iki yetişkin ve bir çocuğun cansız bedenine ulaştı. Arama kurtarma köpekleri ile binada arama yapan ekipler öğleden sonra tavan arasında küçük bir bebeğin daha bulunduğunu açıkladılar.





Bir aile yok oldu...Solingende yangın faciası Biri bebek 4 Türk hayatını kaybetti





Yangında hayatını kaybedenlerin hepsinin aynı aileden olduğu düşünülüyor





Yangında 9'u ağır 21 kişi de yaralandı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.





CEHENNEMİ YAŞADILAR! KURTULMAK İÇİN CAMDAN AŞAĞI ATLADILAR





Görgü tanıkları aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin alevlerden kaçmak için üst katlardaki pencerelerden sokağa atladığını anlattı.





İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen camdan atlayan bir kişinin, bir arabanın üzerine düştüğü ve yaralandığı öğrenildi.





Bir aile yok oldu...Solingende yangın faciası Biri bebek 4 Türk hayatını kaybetti













Olaya savcılığın el koyduğu ve soruşturma başlattığı belirtilirken, yangının nasıl ve neden çıktığına dair henüz bir açıklamada bulunulmadı.

IRKÇILARIN EN ETKİLİ ÖLDÜRME ARACI! AKILLARA SOLİNGEN FACİASINI GETİRDİ





Olay 30 yıl önce şehirde Neonazi gençlerin Genç ailesinin evini kundaklaması üzerine 5 vatandaşımızın öldüğü yangın faciasını anımsattı.





Alman kentlerinde kundaklama olayları geçmişten bu yana ırkçıların en etkili "öldürme aracı".







KRW Eyalet Başbakanı Wüst Solingen’deki yangın faciası ile ilgili yayınladığı taziyede "Solingen'den gelen haberlerden derin bir üzüntü duyuyorum, korkunç bir trajedi. İnsanlar beklenmedik bir şekilde hayattan koptu. Duygularım yakınları ve yaralılarla birlikte" ifadelerini kullandı.











