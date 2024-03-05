Almanya'da grev dalgası ulaşımı felç edecek

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da bu hafta kara, hava ve demiryolu ulaşımında düzenlenecek uyarı grevleri yüzünden hayatın durması bekleniyor.



Almanya Makinistler Sendikası (GDL) ile Lufthansa Havayolu çalışanlarının bağlı olduğu Birleşik Hizmet Sendikası (Verdi), üyelerini yarından itibaren uyarı grevlerine çağırdı.



Lufthansa çalışanlarının Perşembe yerel saat ile 04.00'te başlayıp Cumartesi 07.10'a kadar sürecek iki günlük iş bırakma eyleminden 200 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor. Bu da günde yaklaşık bin uçuşun iptali ve sunulan uçuşlardan sadece yüzde 10'nun yapılabilmesi anlamına geliyor.



Alman Makinistler Sendikası (GDL) da yolcu ulaşımında Perşembe günü yerel saat ile sabah 02.00'den Cuma günü 13.00'e kadar 35 saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu.



Verdi sendikası ayrıca, hava ve demiryollarında ülke çapındaki uyarı grevleri öncesinde nüfus yoğunluğu en yüksek olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde de Salı ve Çarşamba günleri toplu taşımada çalışanların iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu.



Grev bitince normale dönüş uzun sürüyor



Ancak hava ve demiryolu ulaşımındaki aksamalar grevlerin sona ermesinden sonra da uzun zaman devam ediyor. Lufthansa ve Almanya demiryolları Deutsche Bahn yönetimleri, bunu, uçak ve trenlerin, greve gidilen saatte oldukları yer ile grevin bittiği saatte olması gereken destinasyonlar arasındaki mesafe farkı ile açıklıyor.



Trenle yük taşımacılığında Avrupa'nın kavşak ülkesi konumundaki Almanya'da makinistler yük taşımacılığında greve daha erken, Çarşamba akşamı yerel saat ile 18.00'de başlayacak. İş bırakma eyleminin Cuma günü sabah 05.00'te sona ereceği açıklandı.

Grevin genişlemesi bekleniyor



Lufthansa çalışanlarının grevine, toplu sözleşme görüşmeleri devam eden havalimanlarının güvenlik görevlilerinin de destek vermesi halinde iş bırakma eyleminin kapsamının öngörülenden daha büyük olması bekleniyor. Havaalanı güvenlik personelinin de Lufthansa'dan çalışanlara destek vermesi halinde personel ve bagaj kontrollerinin yapılmayabileceği ve yolcuların iç bölüme geçmesinin mümkün olmayacağı, valiz kontrollerinin de yapılamayabileceği belirtiliyor.



1 Şubat'ta düzenlenen ilk uyarı grevinde aralarında Almanya'daki en büyük havalimanlarının bulunduğu Frankfurt, Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Hannover, Stuttgart, Erfurt ve Dresden'de ulaşım büyük ölçüde durmuştu.



Krizin nedeni makinistlerin 35 saat çalışma talebi



Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile en büyük işveren olan Alman demiryolları Deutsche Bahn arasındaki anlaşmazlık, sendikanın haftalık çalışma saatini ücret kaybı olmadan 35'e indirme talebindeki ısrara dayanıyor. Arabulucuk müzakerelerine rağmen sendika ve işveren tarafı bu konuda uzlaşı sağlayamadı.



Deutsche Bahn'ın verilerine göre, şirket, trenlerinde ve otobüslerinde günde 12 milyondan fazla yolcuyu ağırlıyor. Yük taşımacılığında da demiryolları ile kara taşımacılığında Avrupa'da yılda 300 milyon ton malzeme naklediliyor. Sendikalara yakın olan Almanya Ekonomi Enstitüsü adlı kuruluştan Michael Grömling'in açıklamasına göre de Almanya'da demiryollarındaki bir günlük grevin ekonomik zararı 100 milyon euro.



Lufthansa çalışanlarını temsil eden Verdi sendikası, Alman havayolu şirketinin kaydettiği rekor kâra ve artan iş yüküne işaret ederek 25 bin yer personeline bir yıllık toplu sözleşme için yüzde 12,5 zam veya ayda en az 500 euro artış talep ediyor. İlaveten 3 bin euro enflasyon dengeleme ikramiyesi de, dile getirilen talepler arasında yer alıyor. İşveren ise 28 ay geçerli toplu sözleşme çerçevesinde, çalışanlara önce yüzde 4 zam, 2 bin euro enflasyon dengeleme ikramiyesi ile bin euro Noel ikramiyesi, daha sonra da yüzde 6 zam teklif ediyor.



Alman Anayasası'nın 3'üncü maddesinin 9'uncu fıkrasına göre toplu sözleşme ve emek için greve gitmek temel hak sayılıyor.