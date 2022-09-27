Almanya'da hayat pahalılığı protestosu

DW'ningöre, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da başta enerji ve gıda olmak üzere çok sayıda sektörde yoğun fiyat artışlarına yol açtı.Dün akşam saatlerinde ülkenin doğusunda bulunan eyaletlerdeki birçok kentte toplanan vatandaşlar fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti.Protestolarda federal hükümetin enerji politikasının yanı sıra Rusya ile ilişkiler de eleştirildi.Göstericiler Moskova'ya yönelik yaptırımların geri çekilmesini, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan doğal gaz nakil hattı Kuzey Akım 2'nin (Nord Stream 2) yeniden faaliyete geçmesinin sağlanmasını istedi. Ayrıca koronavirüs salgınına karşı alınan ve kısmen yürürlükte olan önlemler de protesto edildi.Göstericiler, tepkilerini sloganlar ve ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla dile getirdi.Emniyet yetkilileri sadece Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ilk sayımlara göre yaklaşık 20 ayrı alanda 11 binden fazla protestocunun toplandığı bilgisini verdi.Thüringen eyaletinde bulunan Gera kentinde düzenlenen gösteriye yaklaşık 4 bin kişi katılırken, Saksonya-Anhalt ve Saksonya eyaletlerindeki gösterilere katılım da geniş oldu.Polis gösterilerin olaysız şekilde sona erdiğini açıkladı.