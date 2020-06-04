Almanya'da hükümetten her aileye çocuk başına 300 Euro yardım

Almanya'da korona salgınının sonuçlarına karşı verilen mücadelede, federal ve eyalet hükümetleri 130 milyar euro değerinde yeni bir ekonomik teşvik paket açıklandı.







Koalisyon partilerinin üzerinden anlaştığı yeni pakette Katma değer vergisi indirimi, yeni çocuk parası , belediyeler için yeni yardımlar gibi maddeler var .







ÇOCUK BAŞINA 300 EURO





Almanya'daki yeni ekonomi paketinde en dikkat çeken madde bir defaya mahsus verilecek çocuk ikramiyesi. Hükümet , korona krizi nedeniyle düşen satın alma gücünü teşvik etmek için ailelere çocuk başına bir defaya mahsus 300 Euro verecek. 130 Milyarlık pakete 5 ile 6 milyar arasında bir payın bu konuya ayırdıklarını açıklayan Hükümet yetkilileri çocuksuz aileler içinde yeni bir formül arayacaklarını açıkladılar





Pakette ayrıba Finansal açıdan zor durumdaki belediyeler federal hükümetten milyarlarca yardım aktarılması da var. Koalisyon liderleri ayrıca korona krizinden özellikle etkilenen sektörleri desteklemek için ek milyarlarca euro üzerinde de anlaştı