Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da hükümetten her aileye çocuk başına 300 Euro yardım /04 Haziran 2020 10:42

Almanya'da hükümetten her aileye çocuk başına 300 Euro yardım

Almanya'da koalisyon ortakları yeni korona ile mücadele paketinde anlaştı. 130 milyar euroluk pakette en dikkat çeken madde Alman Hükümetinin ailelere çocuk başına bir defaya mahsus 300 Euro verecek olması.

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Almanya'da korona salgınının sonuçlarına karşı verilen mücadelede, federal ve eyalet hükümetleri 130 milyar euro  değerinde yeni bir ekonomik teşvik paket açıklandı. 

Koalisyon partilerinin üzerinden anlaştığı yeni pakette Katma değer vergisi indirimi, yeni çocuk parası , belediyeler için yeni yardımlar gibi maddeler var . 

ÇOCUK BAŞINA 300 EURO 

Almanya'daki yeni ekonomi paketinde en dikkat çeken madde bir defaya mahsus verilecek çocuk ikramiyesi. Hükümet , korona krizi nedeniyle düşen satın alma gücünü teşvik etmek için ailelere çocuk başına bir defaya mahsus 300 Euro verecek. 130 Milyarlık pakete  5 ile 6 milyar arasında bir payın bu konuya ayırdıklarını açıklayan Hükümet yetkilileri çocuksuz aileler içinde yeni bir formül arayacaklarını açıkladılar 

Pakette ayrıba Finansal açıdan zor durumdaki belediyeler federal hükümetten milyarlarca yardım aktarılması da var.  Koalisyon liderleri ayrıca korona krizinden özellikle etkilenen sektörleri desteklemek için ek milyarlarca euro üzerinde de anlaştı
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