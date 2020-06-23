Almanya'da 'gevşeme sonrası' ilk kez bir şehir karantinaya alındı

Ülkenin batısında bulunan Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Başbakanı Armin Laschet, et kesim tesisinde bir salgın başlamasının ardından Gütersloh'da 30 Haziran'a kadar karantina uygulanacağını duyurdu. Buna göre sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve tedbirler sıkılaştırılacak.







Laschet düzenlediği basın toplantısında, "Tıpkı mart ayında olduğu gibi temas kısıtlamaları getiriyoruz. Bu bir önleyici tedbir" dedi.





Gütersloh'da 7 binden fazla çalışanı olan Tönnies'e ait et kesim ve üretim tesisinde 1500'den fazla çalışanda Koronavirüs tespit edilmiş, bunun üzerine tesis geçici olarak kapatılmıştı..