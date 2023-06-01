Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da işsizlik mayısta beklenenden az arttı /01 Haziran 2023 12:03

Almanya'da işsizlik mayısta beklenenden az arttı

Almanya'da işsiz sayısı, zor ekonomik koşullara rağmen mayısta bir önceki aya göre beklentilerin altında arttı.

SHABER3.COM

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mayıs ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya göre 9 bin artarak 2 milyon 573 bine yükseldi.

Ülkede yüzde 5,6'lık mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmedi. Piyasalarda işsiz sayısının 15 bin artması bekleniyordu.

284 BİN ARTTI

Mayıs 2022’ye göre işsiz sayısının 284 bin artması dikkati çekti.

Federal İş Ajansı Bölgeler Başkanı Daniel Terzenbach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Zayıf bir ekonomik faaliyetlere rağmen, işgücü piyasası genel olarak istikrarlı.” ifadesini kullandı.

Almanya'da hükümet, işsizlik oranının 2023 ve 2024'te sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 5,2 olacağını tahmin ediyor.

Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girmişti.

GEÇEN YILIN SON ÇEYREĞİ DARALMIŞTI

Ekonomi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 daralmıştı.

Ülke ekonomisi, Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,4 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor.
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