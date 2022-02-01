Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da istihdam pandemi öncesine yaklaştı /01 Şubat 2022 19:45

Almanya'da istihdam pandemi öncesine yaklaştı

Almanya’da iki yıl önce pandeminin başlamasıyla ağır bir darbe alan istihdam piyasasında bir süredir görülen iyileşme devam ediyor. Son açıklanan rakamlar işsiz sayısının salgın öncesi seviyeye yaklaştığını ortaya koydu.

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Almanya istihdam piyasasında yaşanan hareketlilik neticesinde işsizlerin sayısı, koronavirüs salgını öncesindeki rakamlara kadar geriledi. Federal Çalışma Ajansı'nın açıkladığı rakamlara göre Ocak ayında Almanya'da 2 milyon 462 bin işsiz kayıtlara geçti. Bu da pandemi öncesi dönemle (Ocak 2020) kıyaslandığında işsiz sayısının sadece 37 bin daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. 

Almanya'da genel itibarıyla sene başında işsiz olanların sayısında kayda değer bir artış yaşanıyor. Ancak bu sene bu artış 133 bin kişi ile düşük kaldı. Rakamları değerlendiren Federal Çalışma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, "İstihdam piyasası 2022'ye iyi başladı. İşsizlerin sayısı Ocak ayında arttı ancak bu geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça düşük seviyede kaldı" ifadelerini kullandı.

İşsizlik oranı yüzde 5,4
Geçen yılın Ocak (2021) ayı ile yapılan karşılaştırma, işsizlerin sayısının Almanya'da 439 bin kişi azaldığını ortaya koyuyor. Ülke genelinde işsizlik oranı ise Aralık 2021'e kıyasla yüzde 0,3 artarak yüzde 5,4'e yükselmiş durumda.

İki sene önce başlayan koronavirüs salgını Alman istidam piyasasını çok olumsuz etkilemiş, bir yandan işsizlik artarken diğer yandan milyonlarca çalışan kısa mesaiye geçiş yapmak zorunda kalmıştı. Çalışma Ajansı'nın raporuna göre kısa mesaide çalışanların sayısı da giderek azalıyor.      
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