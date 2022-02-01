Ukrayna ordusuna 100 bin asker takviyesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, üç yıl içinde orduya 100 bin askerlik takviye yapılması ve asker maaşlarının artırılmasını öngören bir kararname imzaladı. Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada sakin olunması ve panikten kaçınılmasını isteyerek "Asker takviyesi kararını yakında bir savaşa gireceğiz diye değil, önümüzdeki dönemde ve gelecekte Ukrayna'da barışın hakim olması için aldım" dedi.







Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, Rusya'ya Ukrayna sınırına 100 bin asker ve ağır silah konuşlandırma ve işgal hazırlığı yapma suçlamasında bulunuyor. İşgale hazırlık suçlamasını reddeden Rusya ise Batı'yı savaş çığırtkanlığı ile suçluyor.





Ukrayna ordusunun şu an 250 bin asker mevcudu bulunuyor. Rusya ise yaklaşık 900 bin askere sahip. Batılı ülkeler son dönemde olası bir Rus saldırısına karşı Ukrayna ve çevresine askeri takviye yapıyor.





Batı'dan Ukrayna'ya tam destek

Gerilimde Batı ülkeleri Ukrayna yönetimine tam destek verirken diplomatik trafikteki hareketlilik de sürüyor. Bugün başkent Kiev'de temaslarda bulunan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Ukrayna'ya doğal gaz ve silah sevkiyatı ile insani ve ekonomik yardım taahhüdünde bulundu. "Rusya gibi bir komşunun yanında yaşamak bizim için bir yanardağın eteğinde yaşamaya benziyor" diyen Polonya Başbakanı, Ukrayna'ya topçu mühimmatı, havan topu, taşınabilir hava savunma sistemleri ve keşif İHA'ları desteği vereceklerini kaydetti.





İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da Ukrayna'ya destek ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada "Rusya'dan geri adım atmasını, diplomatik bir çözüm bulmak ve kan dökülmesini önlemek için diyalog yoluna girmesini talep ediyoruz" dedi.





Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İtalya'da Başbakanlık'tan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "iki liderin krize sürdürülebilir ve sağlam bir çözüm bulunması ve karşılıklı güvene dayalı bir iklimin yeniden oluşturulması gerekliliği konusunda mutabık oldukları" kaydedildi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da gün içerisinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.