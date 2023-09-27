Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da insan kaçakçılarına baskın: 100'den fazla kişi gözaltında /27 Eylül 2023 07:18

Almanya'da insan kaçakçılarına baskın: 100'den fazla kişi gözaltında

Federal polis, insan kaçakçılığı şüphesiyle tutuklanan beş kişinin tamamının halihazırda Almanya'da yaşayan Suriyeli sığınmacılar olduğunu açıkladı.

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Alman polisi, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle baskın düzenlediği apartman dairesi ve diğer binalarda 100'den fazla Suriye vatandaşı bulduğunu açıkladı.

Polis, soruşturma kapsamında düzenlenen baskınlarda 350'den fazla federal polis memurunun görev aldığını vurguladı.

Üçü ülkenin kuzeyindeki Stade kasabasında, ikisi batıdaki Gladbeck kasabasında olmak üzere beş tutuklama emrinin yerine getirildiği duyuruldu. Federal polis, tutuklanan beş kişinin tamamının halihazırda Almanya'da yaşayan Suriyeli sığınmacılar olduğunu söyledi.

Suriyeli göçmenlerin, bu kişilere Almanya'ya kaçak olarak sokulmaları için kişi başı 7 bin euroya kadar ödeme yaptığı, şüpheliler ise bu parayla daha sonra altın satın aldığı bildirildi.

Polis cep telefonları, sim kartları, yaklaşık 220 bin euro değerinde altın ve 16 bin euro tutarında nakit paraya el koydu.

Çete kurma ve yabancıların ticari kaçakçılığı şüphesiyle baskın emrini çıkaran Frankfurt havaalanındaki federal polis tarafından yapılan açıklamada "Bu davadaki soruşturmalar... suç ağlarının nasıl göçmenlerin zor koşulları ve ülkelerinde kaçma isteklerinden faydalanarak kârlarını en üst düzeye çıkardıklarını gösteriyor," ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Şüpheliler kaçaklara, nakliyesinden maksimum kâr elde edilmesi gereken bir mal gözüyle bakıyor," denildi.
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