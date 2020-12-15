Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da kapanma var ama ekonomik durgunluk yok /15 Aralık 2020 11:25

Almanya'da kapanma var ama ekonomik durgunluk yok

Almanya Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, alınan kapanma kararlarına rağmen ülkede ekonomik durgunluk yaşanmayacağını söyledi.

SHABER3.COM

Altmaier “Ekonominin durgunluk yaşanmayacağına nispetten eminim. Bahar aylarında yaşananlar tekrarlanmayacak. Akıllı davranırsak ekonominin özünü korumak mümkün. Ve kısıtlamaları uzatmak zorunda da kalmayacağız” dedi. Almanya’da birinci dalga koronavirüs salgını nedeniyle bahar aylarında kapanmış ve ekonomik faaliyetler tamamen durma noktasına gelmişti. 28 Ekim’de kısıtlama kararları alan ve bu kararları da 2 Kasım’dan itibaren uygulayan Almanya’da alınan önlemlere rağmen salgın hızla yayıldı. Bu kez daha katı kararlar alınmak zorunda kalındı.

ÖNLEMLER İKİNCİ DALGAYI KIRACAK

Başbakan Angela Merkel, pazar günü eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra 16 Aralık Çarşamba gününden itibaren ülkenin 10 Ocak tarihine kadar neredeyse tam olarak kapanacağını duyurdu. Bakan Altmaier, bahar aylarına göre şimdiki durumda fabrikaların üretime devam edeceğini belirterek “Ben kurallara uyulacağını ve bu kez ekonominin tamamen durmayacağına inanıyorum. Alınan önlemler de ikinci dalgayı kıracaktır” dedi. Bakan yaptığı çağrıda ocak ayından vaka sayılarının düşmesi durumunda da tedbirlerin yine de elden bırakılmamasını istedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da kapanma var ama ekonomik durgunluk yok Sonraki Haber >>

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

CHP'lilerden 'Fahrettin Altun' videosu

CHP'lilerden 'Fahrettin Altun' videosu

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı

Troleybüs sürücüsü hattı iptal etti

Troleybüs sürücüsü hattı iptal etti

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:37