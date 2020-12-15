Almanya'da kapanma var ama ekonomik durgunluk yok

Altmaier “Ekonominin durgunluk yaşanmayacağına nispetten eminim. Bahar aylarında yaşananlar tekrarlanmayacak. Akıllı davranırsak ekonominin özünü korumak mümkün. Ve kısıtlamaları uzatmak zorunda da kalmayacağız” dedi. Almanya’da birinci dalga koronavirüs salgını nedeniyle bahar aylarında kapanmış ve ekonomik faaliyetler tamamen durma noktasına gelmişti. 28 Ekim’de kısıtlama kararları alan ve bu kararları da 2 Kasım’dan itibaren uygulayan Almanya’da alınan önlemlere rağmen salgın hızla yayıldı. Bu kez daha katı kararlar alınmak zorunda kalındı.







ÖNLEMLER İKİNCİ DALGAYI KIRACAK





Başbakan Angela Merkel, pazar günü eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıdan sonra 16 Aralık Çarşamba gününden itibaren ülkenin 10 Ocak tarihine kadar neredeyse tam olarak kapanacağını duyurdu. Bakan Altmaier, bahar aylarına göre şimdiki durumda fabrikaların üretime devam edeceğini belirterek “Ben kurallara uyulacağını ve bu kez ekonominin tamamen durmayacağına inanıyorum. Alınan önlemler de ikinci dalgayı kıracaktır” dedi. Bakan yaptığı çağrıda ocak ayından vaka sayılarının düşmesi durumunda da tedbirlerin yine de elden bırakılmamasını istedi.



