Almanya'da kırmızı alarm: Türkiye’den kalkan yolcu uçağı için iki savaş uçağı havalandı

Bavyera eyaleti hava sahasında iken telsize cevap vermeyen ve telsiz bağlantısı kurulamayan uçak için Alman Hava Kuvvetleri alarma geçirildi.







Sözcü'nün haberine göre Neuburg an der Donau'da bulunan Fliegerhorst Askeri Havaalanı'ndan iki Tornado jet hemen harekete geçirildi.





BİRİ YANINDA, BİRİ ARDINDA UÇTU

Gece yarısı kentlerin üzerinden uçan iki uçak, Türkiye'den gelen A320'ye saatte 2000 kilometre hızla ulaştı.





Uçaklardan biri yolcu uçağının ardına geçti, diğeri ise yanında uçmaya başladı. Daha sonra ise A320 ile telsiz teması kuruldu.





Başka bir sorun olmadığı belirtilirken, uçağın hangi şirkete ait olduğu ve sorunun kaynağı açıklanmadı.