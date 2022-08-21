Samanyolu Haber /Gündem / Düğün şikayeti kavgasında 1 bekçi öldü 4 bekçi yaralandı /21 Ağustos 2022 09:42

Düğün şikayeti kavgasında 1 bekçi öldü 4 bekçi yaralandı

İstanbul Şişli'de geç saate kadar devam eden düğünle ilgili şikayetlerin ardından bölgeye sevk edilen bekçiler ile düğüne katılanlar arasında tartışma çıktı. Taş ve sopalı saldırı sonrası bekçiler biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenen bekçi Oltan Koca hayatını kaybetti, dört bekçi ise yaralandı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yavrukuş Sokak’ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine bölgeye çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Düğünün sonlandırılmasıyla ilgili yapılan uyarının ardından düğüne katılanlar bekçilere saldırdı.

Taş ve kalaslı saldırıya uğrayan bekçiler, biber gazı kullandı. Sırtına aldığı kalas darbesiyle yaralanan bekçi Oltan Koca, biber gazının da etkisiyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası Oltan Koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olay sırasında dört bekçinin de yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili yapılan dört kişi gözaltına alındı.



Olayla ilgili bir açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

“21.08.2022 tarihinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı Florence Nightingale Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.”
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