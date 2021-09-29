Almanya'da koalisyon görüşmeleri sürüyor

Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) dibe vurduğu ve sosyal demokrat SPD’nin yüzde 25,7 ile birinci parti olarak çıktığı seçimlerden sonra yüzde 24,1 oy alabilen Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet üzerindeki istifa baskısı arttı.







Laschet’in, seçimde oy oranlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen bir koalisyon hükümetine başbakanlık etmeye hazır olduğunu söylemesi tepkilere neden olurken, çok sayıda CDU’lu ve CSU’lu siyasetçi, Laschet’in yenilgiyi kabullenmeyerek partiye zarar verdiğini açıkladı.





Öte yandan seçimin galibi SPD’li Olaf Scholz’un yüzde 14,8 oy alan Yeşiller ile yüzde 11,5 oy alan liberal FDP’yi koalisyon görüşmelerine davet etmesinin ardından, söz konusu iki parti arasında ilk sondaj görüşmelerinin yapıldığı öğrenildi. Yeşiller’in eş başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner, daha önce birbirleriyle ortaklığa yanaşmamalarına rağmen Yeşiller ve FDP, dün akşam biraraya geldikten sonra ortaklığa açık olduklarını ifade ettiler.



