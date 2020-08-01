Almanya'da Korona tedbirlerine karşı Berlin'de büyük gösteri

Göstericilerden bazılarında Nazi rejiminin sembolü gamalı haç dövmeleri görülürken, bazılarının da üzerinde Yahudi düşmanı söylemlerin olduğu tişörtler giydiği ve Yahudi Soykırımı'nı hafife alan ifadelerin olduğu dövizler taşıdığı görüldü.





Bazı katılımcıların ellerindeki afişlerde ayrıca, insanların koronavirüse karşı bağışıklığını kanıtlayacak bir kimlik uygulamasının ve aşı vurdurmanın da zorunlu olacağı yönünde iddialar yer aldı. Koronavirüsün yol açtığı Kovid-19'a karşı aşının en erken yıl sonunda veya önümüzdeki sene bulunması bekleniyor.





Berlin'deki gösterilerde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede sıkı tedbirler alınmasını sağlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Sars-Cov-2 vakalarının ilk ortaya çıktığı Bavyera Eyaleti'nin Başbakanı Markus Söder, Alman hükümetinin pandemi ile mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof.Lothar Wieler ve Alman hükümetinin danışmanlarından, Virolog Prof.Christian Dorsten'a suçlamalarda bulunan görseller dikkat çekti.





Nineler aşırı sağa karşı





Karşıt göstericilerin de eylem düzenlemesi nedeniyle polisin olası bir çatışmayı engellemek üzere önlemleri artırdığı dikkat çekti. Hükümetin korona tedbirlerini doğru bulmayan ve pandemiyle bağlantılı çok sayıda komplo teorisi yayan sağcı gruplara karşı "Nineler sağcılara karşı" adlı girişimin eyleminde ise "Naziler dışarı" sloganları atıldığı dikkat çekti.





Almanya'da federal hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Eş Başkanı Saskia Esken, Twitter'den yaptığı açıklamada, bugün öne çıkan ve sağcı göstericileri #covidioten (kovid aptalları) diye niteleyen etiketi de kullanarak şunları yazdı: "Berlin'de binlerce kovid aptalı ikinci dalgayı kutluyor, mesafe yok, maske yok. Sadece sağlığımızı tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda pandemiyle mücadelede, ekonomide, eğitim ve toplumda sağlanan başarıyı da tehlikeye atıyorlar. Bu sorumsuzluk."



