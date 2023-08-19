Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da korona vakaları yeniden artmaya başladı /19 Ağustos 2023 11:05

Almanya'da korona vakaları yeniden artmaya başladı

Almanya'da korona vakalarında son zamanlarda artış görülüyor. Ancak uzmanlar vaka artışlarının tehlikeli boyutlara ulaşmadığını açıkladı.

SHABER3.COM

Almanya'da laboratuvarlar tarafından teyit edilen korona vakalarının sayılarında artış görülüyor. Ancak söz konusu artış nispeten düşük bir seviyede ilerliyor.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Grip Çalışma Grubu'nun akut solunum yolu hastalıklarına ilişkin güncel raporuna göre ülke genelindeki vaka artışları yaklaşık bir aydır devam ediyor. Raporda geçen hafta ülke çapında yaklaşık 2 bin 400 doğrulanmış Covid-19 vakasının bildirildiğine işaret edilerek, vaka artışlarının Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geçen hafta "ilgi çekici virüs varyantları" kategorisine yükseltilen EG.5 varyantındaki yayılımıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.

Temmuz ayının son haftasında laboratuvarlar tarafından teyit edilmiş bin 32 vaka bildirilmişti. RKI raporuna göre, bildirilen korona vakalarının yaklaşık dörtte biri geçtiğimiz haftalarda hastanede tedavi altına alındı.

Ancak RKI, vaka sayılarındaki artışın endişe verici boyutta olmadığının altını çizdi. Uzmanlar Eris varyantı olarak da adlandırılan yeni mutasyonun özel bir tehlike oluşturmadığını vurguladılar.

"Genel olarak Covid-19 insidans değerleri çok düşük olmaya devam etmektedir" denilen raporda, şu ana kadar korona enfeksiyonlarının şiddetinin değiştiğine dair bir kanıt da bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, korona vakalarının yanında yetişkinlerde akut solunum yolu enfeksiyonu oranlarının da arttığı belirtildi.

DSÖ üç ay önce uluslararası korona sağlık acil durumunun sona erdiğini ilan etmişti. Ancak DSÖ Avrupa Bölge Ofisi geçtiğimiz günlerde Corona virüsünden kaynaklanan tehlikelerin ise henüz sona ermediği konusunda uyarıda bulundu.
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