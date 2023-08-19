Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'daki yangınlar kontrolden çıktı, olağanüstü hal ilan edildi /19 Ağustos 2023 11:09

Kanada'daki yangınlar kontrolden çıktı, olağanüstü hal ilan edildi

Kanada, batıda British Columbia eyaletinden doğuda Quebec'e kadar ülke genelinde aynı anda devam eden binden fazla yangınla kayıtlara geçen en kötü orman yangını sezonunu yaşıyor.

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Yangının büyük bir hızla yayılmaya devam ettiği British Columbia'da olağanüstü hal ilan edildi. Batı Kelowna kentindeki evler alevlerin tehdidi altında.

Eyalet Başbakanı David Eby, "durum çok hızlı ilerliyor ve önümüzdeki günler çok zorlu olacak" dedi.

McDougall Creek'te süren yangın 24 saat içinde 64 hektardan 6800 hektarlık bir alana yayıldı.

Bölgede yaşayan yaklaşık 4800 kişiye tahliye emri verildi.

Yine yangınlar nedeniyle Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları (Northwest Territories) bölgesinde de nüfusun yarısı, yaklaşık 22 bin kişi, güvenli bölgelere götürüldü.

Alevler bölgenin başkenti Yellowknife'ın eteklerine kadar ulaştı.

İrili ufaklı 200'den fazla yangının sürdüğü bölgede de olağanüstü hal ilan edildi.

Yellowknife itfaiye servisinin açıklamasına göre, Cumartesi günü rüzgar nedeniyle yangın kente doğru ilerleyeceğinden "çok zor günler yaşanacak".

Acil müdahale ekipleri e dUlusal Hazırlık Seviyesi'ni 5. dereceye yükseltti. En yüksek olan bu seviye, ülkedeki tüm itfaiye çalışanlarının orman yangınlarına müdahale ile görevlendirilmesi anlamına geliyor.

Yangınlarda şu ana kadar bir can kaybı yaşandığı bilgisi gelmedi ancak özellikle Batı Kelowna'nın kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde ciddi maddi hasar oluştuğu belirtiliyor.

Kanada tarihinin en kötü orman yangını mevsimlerinden birini geçiriyor.

Aktif yangın sayısı binin üzerinde.

Uzmanlara göre bunun bir nedeni, bahar aylarının normalden daha sıcak ve yağışsız geçmiş olması.
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