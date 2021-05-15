Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da kritik eşiğin altına inildi: Kurallarda gevşeme geliyor /15 Mayıs 2021 10:12

Almanya'da kritik eşiğin altına inildi: Kurallarda gevşeme geliyor

Almanya’da son 7 günde, 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 100'ün altına indi. Son veriler ışığında, Berlin yönetiminin kısıtlamaları yakın zamanda kaldırabileceği belirtildi. +10,247 86,481 +205

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Robert Koch Halk Sağlığı Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da 100 bin kişi başına enfeksiyon sayısı, 20 Mart'tan bu yana ilk kez 100 seviyesinin altına geriledi.

Ülkede geçen hafta 126 olan haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı bu hafta 96,5’e indi.

Bu arada Almanya'da son 24 saatte görülen vaka sayısı 10 bin 247 olurken toplam rakam 3 milyon 585 bin 891'e çıktı, can kaybı da 205 artarak 86 bini buldu.

100 bin kişi başına 100 enfekte oranı, sokağa çıkma yasakları ve özel toplantılara getirilen sınırlamaları da kapsayan acil durum uygulamasına geçilmesi için bir eşik olarak kullanılıyor.

Enfekte kişi oranının bu rakamın altına düşmesi durumunda, ülkeler kısıtlamaları gevşetilebiliyor.

Son verileri değerlendiren Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, enfeksiyonlardaki düşüşü memnuniyetle karşılamakla birlikte, dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Reuters'ın haberine göre Spahn, "Önümüzdeki altı hafta, temmuz ve ağustos aylarının nasıl olacağını şekillendirecek." diye konuştu.

Eyalet yönetimlerinin açık hava etkinliklerini başlatabileceğine işaret eden Alman bakan, ancak iç mekanlarda bu rakamların 50'nin altına düşene kadar beklenmesi gerektiğini söyledi.
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