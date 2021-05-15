Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs'ün laboratuvardan kaçtığı tezi hala masada

Cambridge Üniversitesi’nde görevli mikrobiyoloji Profesörü Ravindra Gupta, Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi’nde virüslerin gelişimi konusunda uzman Jesse Bloom ve Stanford Üniversitesi mikrobiyoloji Profesörü David Relman gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 18 bilim insanı, aksi ispat edilene kadar Covid-19 virüsünün laboratuvardan çıktığı tezinin tamamen rafa kaldırılmamasını istedi.







Euronews'te yer alan haberde bilim insanlarının ortak kaleme aldıkları ve The Journal Science dergisinde yayımlanan açık mektupta, “Salgının nereden çıktığını belirlemek için çok daha fazla araştırmaya gerek var. Laboratuvardan kaza eseri salgının yayılma teorisi ve hayvanlardan yayılma gibi seçenekler hala geçerliğini koruyor.“ denildi.





Açık mektupta, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının, virüsün nereden yayıldığına dair yaptıkları araştırmada, laboratuvardan kaza eseri gelme ihtimaliyle ilgili “dengeli bir gözden geçirme” yapmadığı şikayetinde bulunuldu.





DSÖ uzmanlarının, Çinli bilim insanları ile Vuhan’da dört haftalık süren bir çalışma sonrası yayımladıkları raporda salgının laboratuvardan gelme ihtimalinin “oldukça zayıf” olduğu belirtilerek, virüsün muhtemelen yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı ihtimali üzerinde durmuşlardı.





Dünyaya Çin’den yayıldığı saptanan Covid-19 şu ana kadar 3,34 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.