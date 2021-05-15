İsrail bir ailenin yaşadığı evi vurdu: 8'i çocuk 10 kişiyi öldürdü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi.







Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli öldü. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ediyor.





Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi.





İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli hayatını kaybetti, 950 Filistinli yaralandı.





Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı "katliam" olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi.





Hamas, İsrail’i uyardı





Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da ölen Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu.





Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ise Gazze'de karadan başlatılacak operasyonun, İsrail için bir felaket olacağını ve savaşın dengesini değiştireceğini söyledi.





İsrail'in dün Gazze'ye kara operasyonu başlattığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili Hamas'a ait El-Aksa televizyonuna konuşan Aruri, direniş güçlerinin, İsrail'i şaşırtacak güçte olduğunu ve elinde daha önce kullanılan silahlardan daha güçlüsünün bulunduğunu belirtti.





Batı Şeria’da gösteriler sürüyor





Bu arada Batı Şeria'da sabah namazı sonrası toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.





Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Nasr Camisi'nde sabah namazını kılan Filistinliler, namaz sonrası gösteri düzenledi. Şehrin sokaklarında yürüyüşe geçen yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek Gazze'ye destek sloganları attı.





Kudüs ve Gazze'deki olaylar nasıl başladı?





Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.





İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.