Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da mahkeme binalarına bomba ihbarı /07 Temmuz 2020 13:54

Almanya'da mahkeme binalarına bomba ihbarı

Almanya'da çok sayıda mahkeme binası bomba ihbarları nedeniyle tahliye edildi. Boşaltılan bazı binalarda arama çalışmaları sürüyor.

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Almanya'da bu sabah Mainz, Lübeck, Chemnitz, Wolfsburg ve Erfurt kentlerindeki mahkeme binaları bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Söz konusu idari mahkeme ve eyalet mahkemelerine ait binaların çevresinde güvenlik önlemleri alan polis içeride de arama yapıyor.

Mainz emniyetinden bir polis sözcüsü bu sabah saat 07.30 sıralarında gelen ihbar nedeniyle mahkeme binasının boşaltılarak, köpeklerle patlayıcı araması yapıldığını açıkladı. Sözcü, çevredeki çok sayıda binanın da boşaltıldığını kaydetti.  

Elekronik posta yoluyla gelen bomba ihbarının ardından boşaltılan Wolfsburg İdare Mahkemesi ise ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine saat 09.15'de yeniden açıldı.

Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt'ta ihbardan sonra binada polis köpekleriyle arama yapıldı. Bir polis sözcüsü iki polis köpeğinin arama çalışmalarına katıldığını açıkladı. Sözcü Erfurt'ta bomba ihbarı nedeniyle Savcılık ve Bölge Mahkemesi binalarının da boşaltıldığını bildirdi. Sabah görülecek duruşmaların ise ilk aşamada öğleden sonraya ertelendiği kaydedildi.

Tehditlerin içerikleri ve hangi yöntemle yollandığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Nisan'da da benzer bir tehdit yapıldı

Almanya'da son olarak Nisan ayında aşırı sağ içerikli tehdit yazıları yollamaktan yargılanan bir sanığın duruşmasının yapılacağı Berlin'deki mahkemeye bomba ihbarı yapılmıştı. Faksla gelen tehdit yazısında, duruşmanın görüleceği salona ve çevresine çok sayıda patlayıcının yerleştirildiği ileri sürülmüştü.

Bunun üzerine bina boşaltılarak arama yapılmış, duruşma 1,5 saat gecikmeyle başlamıştı. Tehdit mektubunun altında Nazi sloganı "Heil Hitler” ve ırkçı terör örgütü yapılanmasının yeni oluşumu imasında bulunulan "NSU2” ibareleri yer almıştı.
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